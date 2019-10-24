СОСТОЯНИЕ РАНЕННОЙ ДИМИНИКИ АКИРТАВА ОСТАЕТСЯ КРАЙНЕ ТЯЖЕЛЫМ

Минздрав готов взять на себя все расходы, связанные с ее лечением и приглашением при необходимости российских специалистов сюда. Наши врачи постоянно консультируются с российскими нейрохирургами», - об этом корр. «Абхазия-Информ» сказал министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

«Состояние больной крайне тяжелое. Она находится в коме. Это обусловлено полученным ею огнестрельным проникающим ранением в голову. Нами проводятся все необходимые мероприятия по восстановлению нарушенных функций. К сожалению, хирургическое вмешательство пока невозможно. Мы отправили снимки и выписку из истории болезни пациентки российским коллегам. Транспортировка такой тяжелой больной не представляется возможной», - сказала сегодня на брифинге в Республиканской больнице нейрохирург Кристина Бения.

«Все, что необходимо нами делается. Как врач-реаниматолог, я могу сказать, что состояние нашей пациентки обусловлено последствиями полученного ею тяжелого огнестрельного ранения с повреждением головного мозга и переносимым ею нейрогенным, травматическим и гемморагическим шоком», - сказала заведующая реанимационным отделением Наргиза Харчилава.

Харчилава сообщила, что они связывались не только с коллегами из Института Бурденко, но и греческими нейрохирургами. «Они с тактикой ведения нами пациентки согласны. Все что необходимо нами делается, но она не транспортабельна... С первого дня, с момента поступления Д. Акритава в реанимационное отделение всеми препаратами и медикаментами нас обеспечивает больница. Единственное, вчера был необходим один препарат – норадреналин, которого не оказалось в аптеках республики. Все остальное у нас есть», - сказала Харчилава.

22 ноября 2019 года в 14 часов 43 минуты в г. Сухум по Проспекту Леона, д. 2, возле входа в ресторан «Сан-Ремо» группа неустановленных лиц в масках и камуфлированной одежде совершила умышленное убийство Шамба Астамура Львовича, 1981 года рождения и Авидзба Алхаса Химцовича, 1981 года рождения.

В результате беспорядочной стрельбы тяжелое ранение в голову получила работница ресторана «Сан-Ремо» Акиртава Доминика Юрьевна, 1998 года рождения, в Республиканскую больницу также был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Шамба Рустам Рауфович, 1977 года рожденияа во вторую клиническую больницу с ранением руки - Авидзба Шамиль Ревазович, 1997 года рождения.