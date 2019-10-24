ЮРИСТ САИД ГЕЗЕРДАВА: МНОГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ НУЖДАЮТСЯ В РАЗВИТИИ

Споры вокруг Конституции — это преимущественно критика существующей в Абхазии формы правления. На мой же взгляд, проблема все же не в форме правления. Вначале следует обозначить, что Абхазия — это президентская республика, хотя она имеет некоторые черты смешанной республики, так как наш парламент, например, обладает правом выражения вотума недоверия отдельным членам правительства.

Многие аналитики видят проблему именно во всемогуществе президента, хотя, по идее, в президентской республике ветви власти максимально разграничены, и каждая из ветвей власти должна обладать достаточным набором инструментов воздействия друг на друга. Таким образом, реальная конфигурация власти в Абхазии или так называемая фактическая «конституция» не соответствует писанной. Сторонники других форм правления, анализируя политическую практику (фактическую конституцию), обращают внимание на фигуру президента, возвышающуюся над остальными ветвями власти. Действительно, президент является источником дисбаланса власти и вывод о том, что именно форма правления является основной причиной этой проблемы, напрашивается сам собой. Но любая иная форма правления может в итоге вылиться в концентрацию власти в руках одного человека, например, премьер-министра при парламентской форме правления. Даже несмотря на то, что у парламента формально могут быть достаточно сильные контрольные полномочия, возможно еще более тесное сращивание исполнительной и законодательной власти.

Не следует также забывать о распространенности в нашем обществе стереотипов, связанных с руководством государства. Существует запрос на сильную, волевую личность, практически, «вождя» нации. Политический класс, как зеркало общества, неизбежно будет использовать этот запрос, конструируя «вождистский» тип управления.

Таким образом, можно обозначить несколько проблем, которые в итоге выливаются в дисбаланс ветвей власти: это недостаточно осмысленный общественный запрос на «вождистский», а по сути, авторитарный тип устройства власти; это неразработанность механизма сдержек и противовесов, используемых одной ветвью власти в отношении другой, а также неразвитость внутренних правовых механизмов сдерживания каждого органа государственной власти (без участия другой ветви власти). Таким образом, не всегда Конституцию можно считать источником дисбаланса власти в Абхазии, по крайней мере, в том, что касается общественных установок и запросов.

Тем не менее, следует признать, что в вопросе сдержек и противовесов Конституция действительно порождает много проблем. Одной из наиболее серьезных является влияние президента на законодательную власть, которое позволяет ему быть основным инициатором законотворческой деятельности (об этом говорят сами представители исполнительной власти) и формировать судебную власть. Сильное влияние президента обеспечивается за счет «порочного круга» – слабая судебная власть, зависимые правоохранительные органы, способствующие неконкурентному избирательному процессу, т.е. не противодействуют использованию административного ресурса и других неформальных практик. Ключевым субъектом процесса назначения судей также является президент, который представляет парламенту кандидатуры для избрания. Однако президент может немотивированно игнорировать заключения Квалификационной коллегии судей о рекомендации на должность судьи, т.е. блокировать доступ нелояльных кандидатур. Приблизительно таким образом происходит консолидация пропрезидентских сил в других ветвях власти. Нельзя сказать, что такое соотношение сил характерно для президентской формы правления.

С налаженной и эффективной системой сдержек и противовесов, которая, как я полагаю, может существовать и при президентской форме правления, с действительной самостоятельностью и полновластностью законодательной и исполнительной ветвей власти такие перекосы вряд ли будут возможны.

Не стоит забывать и сбрасывать со счетов гражданское общество, как один из факторов, сдерживающих авторитарные проявления власти. Нашей Конституции совершенно не знаком такой демократический элемент ограничения власти. В этом смысле она нуждается в корректировке.

Подводя итоги, хотелось бы заметить, что текущие политические условия не самые благоприятные для начала конституционного реформирования, поэтому я скептически смотрю на перспективы преобразований. Но я признаю, что Конституция как инструмент демократических преобразований несовершенна, в развитии нуждаются многие ее положения, которые могли бы способствовать развитию и консолидации демократического режима — и это должно быть главной целью любых предложений о ее реформировании.