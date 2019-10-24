ДЕПУТАТ АСЛАН БЖАНИЯ: С МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ ПРЕЗИДЕНТА ПРОИЗОШЛО БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПО МАСШТАБАМ И ПОСЛЕДСТВИЯМ СРАЩИВАНИЕ КРИМИНАЛА И ВЛАСТИ

«Новости из Абхазии в последнее время напоминают фронтовые сводки. Убийства, грабежи, похищения людей стали нормой жизни. Для граждан уже небезопасно гулять с детьми даже в центре столицы. Наглое и циничное убийство, совершенное в Сухуме, является тому подтверждением. К большому сожалению, сложившаяся ситуация может вылиться в неконтролируемые и непоправимые действия. Все эти факты - следствие неэффективности власти и развала государственных институтов», - отмечается в Заявлении.

Новости из Абхазии в последнее время напоминают фронтовые сводки. Убийства, грабежи, похищения людей стали нормой жизни. Для граждан уже небезопасно гулять с детьми даже в центре столицы. Наглое и циничное убийство, совершенное в Сухуме, является тому подтверждением. К большому сожалению, сложившаяся ситуация может вылиться в неконтролируемые и непоправимые действия. Все эти факты - следствие неэффективности власти и развала государственных институтов.

Почему такое происходит, и кто за это должен нести ответственность?

В соответствии с Конституцией, Глава государства наделён более чем достаточными полномочиями для того, чтобы обеспечить другое качество жизни граждан. Он, как гарант Конституции и исполнения законов, несет персональную ответственность, за обеспечение безопасности граждан и государства. Так происходит потому что, повсеместно нарушается закон. Особенно частью тех, кто должен его защищать. Неверно всю ответственность за произвол сваливать на правоохранительные органы, в которых работает значительная часть честных сотрудников. Давайте зададимся вопросом - позволяют ли им работать должным образом? Руководством страны были созданы условия для эффективной работы правоохранителей? Почему проект закона о противодействии организованной преступности шел из Администрации Президента до Парламента почти пять лет? Руководитель Абхазии с 2014 по 2019 гг. является примером соблюдения законности? За всю политическую карьеру господин Хаджимба, с 2004 года по настоящее время, на своем примере неоднократно показывал гражданам, что можно нарушать закон и не нести за это ответственность! Он показал, что можно поставить государство на грань развала (см. материалы ЦСИ, издание Госстата "Абхазия в цифрах") и не испытывая за это угрызение совести, выдвинуть себя на второй срок, вместо того, чтобы попросить прощения у страны за содеянное! С его молчаливого согласия разваливались правоохранительные органы. Это при нем некоторые руководители ведомств раздаривали от имени государства сотни единиц огнестрельного оружия лицам, имевшим серьезные проблемы с законом!

С его молчаливого согласия, безо всяких на то оснований ежеквартально сменялись руководители городских и районных отделов внутренних дел. Это кадры, которые представляют ключевые звенья в системе правоохранительных органов. С его молчаливого согласия произошло беспрецедентное по масштабам и последствиям сращивание криминала и власти. Никто сегодня не чувствует себя в безопасности! Ни рядовые граждане, ни политики и общественные деятели, ни высокие должностные лица! Никто! Любой человек может быть избит, отравлен, или убит! Это и есть главный итог деятельности господина Хаджимба!

Пользуясь случаем, хочу обратиться к судейскому корпусу. Не позволяйте управлять собой! Не забывайте о ключевом принципе судопроизводства - принципе независимости! Не навлекайте на себя народный гнев! Знайте, Абхазией не может, не должен и не будет руководить человек, чья "победа" на выборах вызывает сомнения!

Господин Хаджимба! Народ Абхазии пожинает плоды Вашего разрушительного руководства страной! Ветер, посеянный Вами, порождает бурю!

"Мы хотим перемен" - день и ночь раздавалось с экрана! "Мы хотим перемен" - уносилось в мае на площади ввысь! И теперь мы стоим над клокочущим жерлом вулкана! Ты хотел перемен? Ну так вот, получи! Распишись! Иазхоуп! Уаангыл!

Москва, 2 декабря 2019 г.



