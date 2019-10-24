КМ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСБЮДЖЕТА 2019 ГОДА
Сухум. 3 декабря 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провёл совещание по вопросам исполнения доходной части Государственного бюджета Республики Абхазия за 2019 год.
В совещании приняли участие вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, министр по налогам и сборам Даур Курмазия, председатель Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба.
Они проинформировали главу правительства о текущих результатах по выполнению плановых показателей и об имеющихся проблемах.
Валерий Бганба подчеркнул важность контроля исполнения плановых показателей Государственного бюджета с целью предупреждения отклонения от плана.
Он также обратил внимание участников совещания на необходимость более эффективной работы с предпринимателями, с целью погашения имеющихся налоговых задолженностей.
Премьер-министру доложили о ходе проведения контрольных мероприятий в отношении субъектов предпринимательской деятельности.
Валерий Бганба отметил, что все нарушители, не осуществляющие своевременные налоговые и прочие платежи, должны быть привлечены к ответственности в установленном порядке.
В завершение встречи руководителям профильных ведомств были даны соответствующие поручения с целью усиления работы в части администрирования доходов Государственного бюджета.
Об этом сообщает сайт КМ РА.
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