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Абхазия Информ

КМ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСБЮДЖЕТА 2019 ГОДА

Новости Вторник, 03 декабря 2019 18:49
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КМ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСБЮДЖЕТА 2019 ГОДА

Сухум. 3 декабря 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провёл совещание по вопросам исполнения доходной части Государственного бюджета Республики Абхазия за 2019 год.

В совещании приняли участие вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, министр по налогам и сборам Даур Курмазия, председатель Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба.

Они проинформировали главу правительства о текущих результатах по выполнению плановых показателей и об имеющихся проблемах.

Валерий Бганба подчеркнул важность контроля исполнения плановых показателей Государственного бюджета с целью предупреждения отклонения от плана.

Он также обратил внимание участников совещания на необходимость более эффективной работы с предпринимателями, с целью погашения имеющихся налоговых задолженностей.

Премьер-министру доложили о ходе проведения контрольных мероприятий в отношении субъектов предпринимательской деятельности.

Валерий Бганба отметил, что все нарушители, не осуществляющие своевременные налоговые и прочие платежи, должны быть привлечены к ответственности в установленном порядке.

В завершение встречи руководителям профильных ведомств были даны соответствующие поручения с целью усиления работы в части администрирования доходов Государственного бюджета.

Об этом сообщает сайт КМ РА.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 03 декабря 2019 19:01

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