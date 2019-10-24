Сухум. 17 декабря. Абхазия-Информ. Задержан один из подозреваемых в стрельбе на набережной Сухума, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на в пресс-службу Генпрокуратуры РА.

"Личность предварительно установлена. Материал в отношении него направлен в суд города Сухум для избрания меры пресечения. В интересах следствия имя задержанного не разглашается", - уточнили в Генпрокуратуре.

Группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо" на набережной Махаджиров в центре Сухума 22 ноября.

В результате погибли Астамур Шамба и Алхас Авидзба, также спустя 12 дней в больнице умерла еще одна пострадавшая - сотрудница "Сан-Ремо" Доминика Акиртава. Еще два человека получили легкие ранения во время стрельбы на набережной.

Ранее сообщалось, что прокуратура Сухума объявила в розыск подозреваемого по делу о стрельбе у ресторана "Сан-Ремо" уроженца Ткуарчала Эрика Чкадуа.

Громкое преступление стало причиной отставки министра внутренних дел Гарри Аршба, генпрокурора Зураба Ачбаи заместителя генпрокурора Эшсоу Какалия.