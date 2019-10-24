СОСТОЯЛОСЬ ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ МЕЖПРАВКОМИССИИ

Сухум. 18 декабря 2019. Абхазия-Информ. Состоялось восемнадцатое заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией под председательством премьер-министра Валерия Бганба и заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

До начала заседания МПК Валерий Бганба совместно с Виталием Мутко осмотрели объекты строительства и восстановления из числа мероприятий Инвестиционной программы взаимодействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы: электрическую подстанцию «Гагра-1», гагринскую среднюю общеобразовательную школу №1, дошкольное образовательное учреждение в городе Новый Афон.

Открывая заседание МПК, глава Правительства Абхазии Валерий Бганба поблагодарил председателя российской части Комиссии за взаимодействие и оказываемую помощь Российской Федерацией Республике Абхазия:

«За время реализации инвестпрограмм по линии экономики Республике Абхазия с российского бюджета выделено 23 миллиарда рублей. Построены многие социальные и экономически важные объекты: детские дошкольные и школьные учреждения, объекты здравоохранения, экономики, энергетики, осуществлён ремонт дорог. Вся эта работа была осуществлена с помощью Российской Федерации. Хочу ещё раз от имени правительства Абхазии поблагодарить вас за эту помощь, также благодарен за ваш приезд накануне Нового года. Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить всех членов комиссии с наступающим праздником, пожелать вам и вашим семьям успехов и удачи».

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко отметил, что к восемнадцатому заседанию МПК проведена серьезная работа – практически завершена текущая «Инвестпрограмма 2017-2019»:

«Хотел бы еще раз Вас поблагодарить за серьёзную подготовку. Между Российской Федерацией и Абхазией сегодня существуют самые ответственные и долгосрочные отношения, они основываются на нашем фундаментальном договоре о сотрудничестве и стратегическом партнёрстве.

Важнейшим вопросом, который мы сегодня обсудим будет вопрос утверждения Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию страны. Мы завершаем программу 2017 – 2019 годов, в план которого были включены 170 объектов разного плана. Мы сегодня осмотрели ряд объектов, которые уже завершаются в рамках программы. Это школа в Гагре и детский сад в городе Новый Афон, также Абхазский государственный университет. Конечно, есть над чем еще работать, в течении трёх будущих лет мы в рамках новой Инвеспрограммы сможем решить вопросы устранения инфраструктурных ограничений, некоторые вопросы социально-экономического развития Абхазии. Также мы намерены продолжить формировать благоприятный климат для развития малого и среднего бизнеса».



В повестку дня заседания вошли вопросы реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы, программа мероприятий новой Инвестпрограммы на 2020-2022 года, вопросы взаимодействия в области согласования сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, планируемых к реализации.

Кроме того, в рамках пленарного заседания Межправкомиссии шла речь о необходимости проведения работ по формированию общего социального и экономического пространства на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации.

Стороны утвердили Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы с общим объемом финансирования в сумме 4 млрд. 500 млн. рублей. В «Инвестпрограмму 2020-2022» включено проектирование и строительство Республиканской детской больницы.



По результатам заседания утверждён также Регламент взаимодействия государственных органов Республики Абхазия, Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа и ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции или капитального ремонта.

Члены комиссии обсудили и установили требования к проектированию нового пенитенциарного учреждения для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных на территории Республики Абхазия: проектно-изыскательские работы будут осуществляться в соответствии с техническим заданием, утвержденным правительством Республики Абхазия по согласованию с Минюстом России.



Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв сообщил о том, что на сегодняшний день все средства текущей помощи перечислены в полном объеме. Не перечисленными остаются лишь остатки помощи на реализацию двух соглашений, которые заключены в развитие договора о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Оставшиеся средства будут направлены на решение социальных вопросов. Общая сумма остатков составляет около 161, 5 млн. рублей.

Завершая заседание, стороны договорились о тесном и оперативном взаимодействии в подготовке первоочередных направлений расходов на 2020 год с целью своевременного финансирования.

Абхазская сторона призвана до 15 февраля направить в Минкавказ России проработанные предложения с соответствующими расчетами.

По окончании заседания Валерий Бганба и Виталий Мутко подписали Протокол восемнадцатого заседания Межправительственной комиссии

по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Об этом сообщает сайт КМ РА.

https://km-ra.org/news/itogi-vosemnadtsatogo-zasedaniya-mpk-mezhdu-respublikoy-abkhaziya-i-rossiyskoy-federatsiey.html