ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ПОЗДРАВИЛ МЕДИКОВ И СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
Сухум. 30 декабря 2019. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия поздравил медиков и специалистов социальной направленности с наступающим Новым годом.
«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Новый год – замечательный праздник, когда мы вступаем в новое время – время надежд и ожиданий, в новый этап развития.
Провожая уходящий год, сохраним все лучшее и будем двигаться вперед по пути новых достижений!
Пусть в 2020 году воплотятся в жизнь все ваши планы, стремления и начинания. От всей души желаю вам и вашим близким в Новом году мира, добра, благополучия и, конечно, крепкого здоровья!»
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- ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ПОЗДРАВИЛ МЕДИКОВ И СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
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