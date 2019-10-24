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Абхазия Информ

ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ПОЗДРАВИЛ МЕДИКОВ И СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ

Новости Понедельник, 30 декабря 2019 10:40
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ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ПОЗДРАВИЛ МЕДИКОВ И СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ

Сухум. 30 декабря 2019. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия поздравил медиков и специалистов социальной направленности с наступающим Новым годом.

«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Новый год – замечательный праздник, когда мы вступаем в новое время – время надежд и ожиданий, в новый этап развития.

Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто работал в этом году на благо отечественного здравоохранения и социального обеспечения. В новом году перед нами стоят новые масштабные задачи. Уверен, что трудолюбие и профессионализм врачей, медсестер и младшего медперсонала, а также социальных работников - их ответственность, целеустремленность и преданное служение делу помогут не только закрепить достигнутые результаты, но и добиться новых успехов.

Провожая уходящий год, сохраним все лучшее и будем двигаться вперед по пути новых достижений!

Пусть в 2020 году воплотятся в жизнь все ваши планы, стремления и начинания. От всей души желаю вам и вашим близким в Новом году мира, добра, благополучия и, конечно, крепкого здоровья!»

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