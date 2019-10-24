БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПОСТАНОВЛЕНИЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ К ХАДЖИМБА ДОБРОВОЛЬНО УЙТИ В ОТСТАВКУ
Сухум. 9 января 2020. Абхазия-Информ. Группа депутатов парламента подготовила проект постановления с предложением к президенту Раулю Хаджимба подать добровольно в отставку. В итоге, 19 голосами «за» принято решение о принятии этого документа. Четыре депутата проголосовали против, один воздержался.
Депутаты парламента обращаются к президенту Хаджимба в целях сохранения стабильности в стране подать в отставку.
Текст постановления гласит:
"В связи со сложившейся напряжённой общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе, что может привести к неконтролируемым процессам и непоправимым последствиям, в целях сохранения стабильности в государстве,
Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия постановляет:
1. В соответствии с частью 2 статьи 87 Регламента Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия обратиться к Президенту Республики Абхазия Хаджимба Р.Д. воспользоваться статьей 65 Конституции Республик Абхазия и подать в отставку.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия".
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