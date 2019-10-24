БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПОСТАНОВЛЕНИЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ К ХАДЖИМБА ДОБРОВОЛЬНО УЙТИ В ОТСТАВКУ

Сухум. 9 января 2020. Абхазия-Информ. Группа депутатов парламента подготовила проект постановления с предложением к президенту Раулю Хаджимба подать добровольно в отставку. В итоге, 19 голосами «за» принято решение о принятии этого документа. Четыре депутата проголосовали против, один воздержался.

Депутаты парламента обращаются к президенту Хаджимба в целях сохранения стабильности в стране подать в отставку.

Текст постановления гласит: