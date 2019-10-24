АСЛАН БЖАНИЯ ПРИЗВАЛ ВСЕХ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К МИТИНГУЮЩИМ

«Сегодня 10 января, 8 часов утра. Я нахожусь в здании Парламента – Народного Собрания. Всем известны события, которые произошли 9 января.

Сухум. 10 января 2019. Абхазия-Информ. Представители оппозиционных политических сил не исключают штурма комплекса правительственных зданий со стороны Государственой службы охраны. В связи с этим депутат парламента РА, лидер оппозиции Аслан Бжания призывает людей собраться. Видеобращение Аслана Бжания к сторонникам размещено в интернете, на странице Facebook .

Я обращаюсь к вам с просьбой, прошу всех, кто имеет такую возможность, подойти к Парламенту, к комплексу правительственных зданий. Прошу всех! Сегодня решается судьба нашей Родины.



Прошу найти для этого время. Прошу студентов, врачей, рабочих, водителей подойти сюда и встать рядом с митингующими нашими гражданами.



Пользуясь случаем, обращаюсь к сотрудникам внутренних органов, честным офицерам, рядовым солдатам, генералам. Сегодня решается судьба нашей Родины! Прошу проявить уважение к нашим гражданам, прошу проявить поведенческую культуру, не должно быть никаких столкновений.

Нам необходимо сделать так, чтобы из этой ситуации выйти с честью. Для этого народ должен объединиться, встать рядом с митингующими, которые стоят у здания Парламента.



Народ, Прошу вас, придите и встаньте рядом с нами».