ДЕПУТАТЫ НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ О ТЕКСТЕ ОБРАЩЕНИЯ К НАРОДУ

«Ситуацию, сложившуюся в стране в последнее время, я не буду комментировать. Хорошо, что все обошлось без эксцессов. Президент ушёл в отставку. Подали заявления об отставке и некоторые люди из президентского окружения. И.о. президента, премьер-министр Валерий Бганба подписал их. Сейчас у нас есть возможность выправить ситуацию, подготовиться к выборам», - сказал Кварчия.

Сухум. 22 января Абхазия-Информ. Общественно-политической ситуации в республике посвящалось совещание, которое состоялось сегодня в парламенте под председательством спикера Валерия Кварчия. Спикер также планировал принять обращение к народу Абхазии в связи с предстоящими президентскими выборами.

Спикер парламента напомнил, что 18 января на закрытом совещании депутатов речь шла о том, что никто не будет давить на и.о. президента и требовать освободить кого-то от должности или назначить кого-то.

«Мы говорили о том, что вопрос кадров и новых назначений будет решаться уже после президентских выборов. Но, к сожалению, есть какие-то группы, которые ходят, оставляют письма с требованиями освободить того или иного чиновника, предлагают свои кандидатуры. На и.о. президента, премьер-министра Валерия Бганба оказывается давление. Не хотелось бы об этом говорить, но у него уже проблемы со здоровьем», - сказал спикер.

Он также отметил, что все кандидаты в президенты в ходе избирательной кампании должны быть в равных условиях.

Некоторые депутаты выразили недоумение по поводу приглашения на совещании журналистов, поскольку даже они не знали, что именно предполагалось обсудить.

Депутат Дмитрий Дбар напомнил о том, давление оказывалось и в 2014 году, в том числе и на председателя ЦИК Батала Табагуа.

«Управление государством - сложная ноша,, и это должны понимать все, в том числе и премьер-министр, на которого до выборов возложено исполнение обязанностей президента. Нервозность, которую испытывают представители исполнительной власти, вполне естественна. Все нервничают, и народ нервничает по поводу по поводу абхазской пенсии в 500 рублей», - сказал Д. Дбар и добавил, что в республике есть силовые структуры, которые могут оградить от давления главу правительства.

Депутаты выразили удивление по поводу отсутствия и.о. президента Валерия Бганба на совещании.

Депутат Лаша Ашуба считает, что если на Бганба оказывается давление состороны некоторых лиц, то он мог бы обратиться в силовые структуры.

«Мы вообще сегодня шли на эту встречу в парламенте и не знали, о чем пойдет речь, - подчеркнул Лаша Ашуба. - Все помнят 2014 год и то, как тогда оказывалось давление со стороны оппозиции, как людей вынуждали уходить в с работы, подавать в отставку. Все помнят давление на председателя ЦИК. Сегодня такого давления не наблюдается. От занимаемых должностей были освобождены те, кто сам написал заявление. Если есть конкретные факты давления, пусть скажут. Позовите и.о. президента и пусть он скажет о состоянии своего здоровья и о том, кто на кого давит», - сказал Лаша Ашуба.

Депутат Илья Гуния заметил, что состояние здоровья Бганба помешало ему прийти в парламент, но не помешало подписать указы о назначении секретаря Совбеза.

Гуния выступает за то, чтобы до президентских выборов не проводились кадровые перестановки и новые назначения, если в этом нет крайней необходимости и люди справляются со своей работой.

Спикер Кврачия сообщил, что лично пригласил Валерия Бганба на сегодняшнее совещание в парламент.

Депутат Астамур Логуа зачитал обращение жителей села Пакуаш, которые предлагают ряд изменений в статусе депутатов и предложений.

Лаша Ашуба предложил обсудить с инициаторами обращения в стенах парламента некоторые рациональные предложения.

Спикер предложил один из вариантов проекта Обращения к народу в преддверии выборов. Это предложение вызвало возмущение среди депутатов. Омар Джинджолия заявил, что не намерен подписывать и вообще оглашать этот «провокационный документ» и покинул зал заседаний.

Депутат Рауль Лолуа заявил, что это обращение «подставляет парламент и может вызвать столкновения внутри страны».

В свою очередь спикер Валерий Кварчия заявил, что не понимает, о каком варианте документа идет речь. Это вызвало перепалку среди депутатов.

Илья Гуния заявил, что, прежде всего, необходимо прийти к общему мнению в парламенте и уж затем принимать обращение к народу.

Совещание окончилось безрезультатно. Никакого обращения так и не было озвучено и принято.