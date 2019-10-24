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Абхазия Информ

СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ВАЛЕРИЯ БГАНБА С АЛЕКСАНДРОМ НОВАКОМ

Новости Среда, 29 января 2020 14:07
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СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ВАЛЕРИЯ БГАНБА С АЛЕКСАНДРОМ НОВАКОМ

Сухум. 29 января 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба провёл переговоры по телефону с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком по вопросам взаимоотношений двух стран в сфере энергообеспечения.

В частности, речь шла о поставках электроэнергии в Абхазию в целях обеспечения энергобезопасности республики и ликвидации временного энергодефицита.

Стороны обсудили технические мероприятия подготовки поставки электроэнергии из энергосистемы Российской Федерации в Абхазию.

Александр Новак сообщил, что на основании решения сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией российской стороной уже даны поручения всем соответствующим структурам для немедленной организации перетока электроэнергии.

«На данный момент мы занимаемся реализацией технических мероприятий для скорейшего осуществления электроперетока из России в Абхазию», - добавил Новак.

Постоянный контроль за обеспечением подготовительных мероприятий и осуществлением поставки электроэнергии возложен на вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия Адгура Ардзинба.

Механизм поставки электроэнергии для ликвидации энергодефицита в Абхазии предусматривает расходование средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Сумма оплаты за переток в 2019 году составила 190 млн. рублей.

Объем средств для компенсации затрат по поставкам электроэнергии в 2016 и 2017 годах составил 771,812 млн. рублей.

Предполагаемый объём поставок электроэнергии в 2020 году составит около 200 млн кВт/ч.

Энергодефицит в Республике Абхазия возникает при падении уровня воды в Джварском водохранилище, который на текущий момент достиг критической отметки 439,89 метра.

Выработка электроэнергии гидроэлектростанцией ИнгурГЭС невозможна при снижении уровня воды ниже 420 метров.

Из-за вызванного дефицита электроэнергии РУП «Черноморэнерго» прибегло к веерным отключениям в целях экономии потребляемой электроэнергии.

Об этом сообщает сайт КМ РА.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 29 января 2020 14:13

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