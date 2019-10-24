ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СУХОПУТНОЙ ГРАНИЦЫ С КИТАЕМ
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.
Речь идет об ограничении движения через 16 пропускных пунктов на границе с Китаем, начиная с 31 января.
Сейчас число жертв нового заболевания выросло до 170 человек, зараженных — 7711. В России официально ни одного случая не зарегистрировано.
Мишустин также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой ежедневно информировать население о текущей обстановке и мерах профилактики. Накануне Голикова возглавила профильный оперативный штаб.
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