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Абхазия Информ

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СУХОПУТНОЙ ГРАНИЦЫ С КИТАЕМ

Новости Четверг, 30 января 2020 16:02
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.

Речь идет об ограничении движения через 16 пропускных пунктов на границе с Китаем, начиная с 31 января.

Сейчас число жертв нового заболевания выросло до 170 человек, зараженных — 7711. В России официально ни одного случая не зарегистрировано.

Мишустин также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой ежедневно информировать население о текущей обстановке и мерах профилактики. Накануне Голикова возглавила профильный оперативный штаб.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 30 января 2020 16:10

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