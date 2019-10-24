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Абхазия Информ

СМЕТА РАСХОДОВ ПО ЛИКВИДАЦИИ УЩЕРБА КОМПЛЕКСА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Новости Суббота, 01 февраля 2020 19:54
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СМЕТА РАСХОДОВ ПО ЛИКВИДАЦИИ УЩЕРБА КОМПЛЕКСА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Сухум. 1 февраля 2020. Абхазия-Информ. 31 января 2020 года Кабинет Министров Республики Абхазия утвердил Распоряжение о финансировании расходов по ликвидации ущерба комплекса Правительственных зданий, нанесённого 9-11 января текущего года. 

Сумма финансирования составила в общей сложности пять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот четырнадцать рублей. Источником финансирования определён Резервный фонд Кабинета Министров Республики Абхазия. 

СТРУКТУРУ РАСХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

КОСГУ 225,310 3 468 482 руб.

– за работы по реставрации дверей в зданиях Правительственного комплекса.

(Спецификация № 1 в приложении!)

 –    3 356 502 руб.
– ИП Мамацев А.В. за ремонт оконных конструкций по сч. №1 от 16.01.2020 г. в зданиях Правительственного комплекса – 111 980 руб.
КОСГУ 226

70 990 руб.

– за ремонтные услуги на первом этаже в кабинетах

Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия

 – 70 990 руб.
КОСГУ 310 1 397 780 руб.
– ИП Ригвава Н.И. – за мебель, по счету №8 от 16.01.20 г., счету. №28 от 29.01.20 г. (мебель на 10 рабочих мест в 4 кабинетах). – 309 780 руб.

– техника (стоимость за технику указана с максимальной суммой, объявленной в техническом задании, которое является приложением к конкурсу, стоимость может корректироваться в сторону уменьшения при наличие таких предложений).

(Спецификация № 2 прилагается!)

 –1 088 000 руб.

КОСГУ 340

658 662 руб.
– изготовление банковский металлических противовзломных раздвижных решеток (БПРР) для комплекса Правительственных зданий -16 штук в комплекте с замками (Спецификация №3 прилагается!) – 457 360 руб.
– ИП Цвинария Д.Д. – по сч. №11 от 20.01.20 г. за строительные материалы – 5 400 руб.
– ООО «АБАН» – по сч. №13 от 16.01.20 г., сч. №14 от 16.01.20 г. за строительные материалы – 1 580 руб.
– ИП Тапагуа А.Д. – за строительные материалы по сч. №25 от 16.01.20 г. – 3 560 руб.
– ООО «ТДР» –   за строительные материалы по сч. №83 от 16.01.20 г., сч. №80 от 16.01.20 г., сч. №87 от 16.01.20 г., сч. №81 от 16.01.20 г. – 59 722 руб.
– ООО «Мода-Текс» – за шторы по сч. №5 от 23.01.20 г. в 5 кабинетах первого этажа Аппарата КМРА, на 7 оконных проемах) – 131 040 руб.
 ИТОГО

5 595 914 руб.

Спецификация №1 к затратам по КОСГУ 225

Металлическая дверь входная центральная, (Кабмин, Администрация Президента) (140смх400см) 2

90000,00

 180000,00
Установка металлической двери, входная центральная (Кабинет Министров, Администрация Президента) 2

16200,00

 32400,00
Металлическая дверь( проход Администрация Президента РА-Кабинет Министров (1-этаж) (110см к 272см) 1 83000,00 83000,00
Установка металлической двери, входная центральная (Кабмин, Администрация Президента) 1 14940,00 14940,00
Металлическая дверь (выход во двор Кабмина) 70000,00 70000,00
Установка металлической двери (выход во двор) 1 12600,00 12600,00

Металлическая дверь, проход Кабмин-Администрация Президента РА

(2-этаж)

1 110000,00 110000,00

Установка металлической двери.                       РА

(2-этаж)

 19800,00 19800,00
Монтаж деревянной накладки на метал. дверь входную центральную 177000,00 354000,00
Монтаж деревянной накладки на металлическую дверь, проход Кабмин/Администрация Президента РА (1-этаж) 1 141600,00 141600,00

 

Монтаж деревянной накладки на металлическую дверь, выход во двор (Кабмин)        76700,00 76700,00

Монтаж деревянной накладки на металлическую дверь, проход Кабмин/Администрации Президента РА (2 этаж)

Итого :       1213040,00 руб.

      118000,00 118000.00

Спецификация № 3 к затратам КОСГУ 340

Реставрация деревянных дверей: замена стоевых, вышлифовка выбоин, покраска . шт 62 17190,00 1065780,00
Реставрация дверных коробок шт 62 10832,00 671584,00
Замена ручек и замков Ком-т 19 3560,00 67640,00
Демонтаж нумерация и упаковка к погрузке деревянных дверей шт 62 1970,00 122140,00
Монтаж, подгонка, врезка деревянных дверей    шт 62 3489,00 216318,00

Итого:

Всего к оплате:

 2 143 462,ООр.
2 143 462,ООр.

 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 01 февраля 2020 20:46

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