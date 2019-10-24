СМЕТА РАСХОДОВ ПО ЛИКВИДАЦИИ УЩЕРБА КОМПЛЕКСА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Сухум. 1 февраля 2020. Абхазия-Информ. 31 января 2020 года Кабинет Министров Республики Абхазия утвердил Распоряжение о финансировании расходов по ликвидации ущерба комплекса Правительственных зданий, нанесённого 9-11 января текущего года.
Сумма финансирования составила в общей сложности пять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот четырнадцать рублей. Источником финансирования определён Резервный фонд Кабинета Министров Республики Абхазия.
СТРУКТУРУ РАСХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
|КОСГУ 225,310
|3 468 482 руб.
|
– за работы по реставрации дверей в зданиях Правительственного комплекса.
(Спецификация № 1 в приложении!)
|– 3 356 502 руб.
|– ИП Мамацев А.В. за ремонт оконных конструкций по сч. №1 от 16.01.2020 г. в зданиях Правительственного комплекса
|– 111 980 руб.
|КОСГУ 226
|
70 990 руб.
|
– за ремонтные услуги на первом этаже в кабинетах
Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия
|– 70 990 руб.
|КОСГУ 310
|1 397 780 руб.
|– ИП Ригвава Н.И. – за мебель, по счету №8 от 16.01.20 г., счету. №28 от 29.01.20 г. (мебель на 10 рабочих мест в 4 кабинетах).
|– 309 780 руб.
|
– техника (стоимость за технику указана с максимальной суммой, объявленной в техническом задании, которое является приложением к конкурсу, стоимость может корректироваться в сторону уменьшения при наличие таких предложений).
(Спецификация № 2 прилагается!)
|–1 088 000 руб.
|
КОСГУ 340
|
658 662 руб.
|– изготовление банковский металлических противовзломных раздвижных решеток (БПРР) для комплекса Правительственных зданий -16 штук в комплекте с замками (Спецификация №3 прилагается!)
|– 457 360 руб.
|– ИП Цвинария Д.Д. – по сч. №11 от 20.01.20 г. за строительные материалы
|– 5 400 руб.
|– ООО «АБАН» – по сч. №13 от 16.01.20 г., сч. №14 от 16.01.20 г. за строительные материалы
|– 1 580 руб.
|– ИП Тапагуа А.Д. – за строительные материалы по сч. №25 от 16.01.20 г.
|– 3 560 руб.
|– ООО «ТДР» – за строительные материалы по сч. №83 от 16.01.20 г., сч. №80 от 16.01.20 г., сч. №87 от 16.01.20 г., сч. №81 от 16.01.20 г.
|– 59 722 руб.
|– ООО «Мода-Текс» – за шторы по сч. №5 от 23.01.20 г. в 5 кабинетах первого этажа Аппарата КМРА, на 7 оконных проемах)
|– 131 040 руб.
|ИТОГО
|
5 595 914 руб.
Спецификация №1 к затратам по КОСГУ 225
|Металлическая дверь входная центральная, (Кабмин, Администрация Президента) (140смх400см)
|2
|
90000,00
|180000,00
|Установка металлической двери, входная центральная (Кабинет Министров, Администрация Президента)
|2
|
16200,00
|32400,00
|Металлическая дверь( проход Администрация Президента РА-Кабинет Министров (1-этаж) (110см к 272см)
|1
|83000,00
|83000,00
|Установка металлической двери, входная центральная (Кабмин, Администрация Президента)
|1
|14940,00
|14940,00
|Металлическая дверь (выход во двор Кабмина)
|70000,00
|70000,00
|Установка металлической двери (выход во двор)
|1
|12600,00
|12600,00
|
Металлическая дверь, проход Кабмин-Администрация Президента РА
(2-этаж)
|1
|110000,00
|110000,00
|
Установка металлической двери. РА
(2-этаж)
|19800,00
|19800,00
|Монтаж деревянной накладки на метал. дверь входную центральную
|177000,00
|354000,00
|Монтаж деревянной накладки на металлическую дверь, проход Кабмин/Администрация Президента РА (1-этаж)
|1
|141600,00
|141600,00
|Монтаж деревянной накладки на металлическую дверь, выход во двор (Кабмин)
|76700,00
|76700,00
|
Монтаж деревянной накладки на металлическую дверь, проход Кабмин/Администрации Президента РА (2 этаж)
Итого : 1213040,00 руб.
|118000,00
|118000.00
Спецификация № 3 к затратам КОСГУ 340
|Реставрация деревянных дверей: замена стоевых, вышлифовка выбоин, покраска .
|шт
|62
|17190,00
|1065780,00
|Реставрация дверных коробок
|шт
|62
|10832,00
|671584,00
|Замена ручек и замков
|Ком-т
|19
|3560,00
|67640,00
|Демонтаж нумерация и упаковка к погрузке деревянных дверей
|шт
|62
|1970,00
|122140,00
|Монтаж, подгонка, врезка деревянных дверей
|шт
|62
|3489,00
|216318,00
|
Итого:
Всего к оплате:
|2 143 462,ООр.
|2 143 462,ООр.
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