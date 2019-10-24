СМЕТА РАСХОДОВ ПО ЛИКВИДАЦИИ УЩЕРБА КОМПЛЕКСА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

– за работы по реставрации дверей в зданиях Правительственного комплекса.

– ИП Мамацев А.В. за ремонт оконных конструкций по сч. №1 от 16.01.2020 г.

– ИП Мамацев А.В. за ремонт оконных конструкций по сч. №1 от 16.01.2020 г. в зданиях Правительственного комплекса

– за ремонтные услуги на первом этаже в кабинетах

– ИП Ригвава Н.И. – за мебель, по счету №8 от 16.01.20 г., счету. №28 от 29.01.20 г. (мебель на 10 рабочих мест в 4 кабинетах).