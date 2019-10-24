СТОРОННИКИ РАТИФИКАЦИИ 20-ОЙ СТАТЬИ КОНВЕНЦИИ ООН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ УСТАНОВИЛИ ПАЛАТКИ У СТЕН ЗДАНИЯ ПАРЛАМЕНТА

Общественные активисты намерены ночевать у Парламента до тех пор, пока депутаты Парламента не примут так необходимый республике закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами».

Сухум. 4 февраля 2020. Абхазия-Информ С утра 4 февраля активисты инициативной группы, выступающей за ратификацию статьи 20 Конвенции ООН против коррупции и конкурсный отбор кадров на госслужбу разбили пять палаток у стен Парламента РА.

"Наши намерения серьезные. Мы будем находиться здесь до тех пор, пока не будет принят закон, необходимый нашей стране и будущему президенту для строительства государства. Терпение уже на исходе, ждать больше некого и нечего. Мы не видим светлого будущего для наших детей. Мы готовы ждать здесь до принятия закона месяц, два - неважно. Это очень кропотливый, но единственный путь", - заявил журналистам представитель митингующих Джансух Адлейба.

«Мы мирные люди. Мы ни с кем драться не будем. Мы тихо, спокойно здесь будем ждать, никуда не торопимся. Мы знаем свои права. Хотим, чтобы было все справедливо, прозрачно, чтобы было открытое голосование. Вот все, что мы хотим», - сказал один из активистов инициативной группы за ратификацию 20-ой статьи.

К нему обратился депутат Гиви Кварчия, который заметил, что с ними здесь никто не спорит.

«Вы делаете, как ваша душа желает, в рамках закона. С вами никто не будет драться, препятствовать не будет. По результату какие-то действия принимают, согласись. Если бы сегодня шло заседание сессии, на котором отклонили бы ваши предложения, я бы понял ваши действия», - сказал Гиви Кварчия.

Один из активистов группы Астамур Какалия напомнил о том, что парламент принял в феврале первом чтении, а в мае во втором чтении законопроект «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами».

По решению депутатов этот законопроект должен приниматься в четырех чтениях.

Инициативная группа настаивает на том, что бы законопроект был принят в окончательном чтении до президентских выборов.

«Время идет, люди дерутся, президента нет, закон не принимается», - заявил Какалия.

«Дайте до четверга дожить. Что вы делаете? Вот этот цирк зачем нужен? Это неправильно воспринимается в абхазском обществе и в этом здании. Ты хочешь создать конфликт? Зачем вы это делаете?» - обратился Астамур Логуа к Астамуру Какалия.

«Это мудрый поступок, который мы сделали. Я сказал, что я не могу остановить людей», - ответил Какалия.

«А ребята говорят, они вообще не знали, думали, что сегодня заседание сессии. Я сказал тебе, что в четверг заседание сессии. Не примут закон, - я с тобой сюда выйду!» - пообещал депутат Астамур Логуа.

Инициативная группа с 2012 года выступает за ратификацию Парламентом Абхазии 20 статьи Конвенции ООН против коррупции», декларирование доходов госчиновниками и конкурсный отбор на госслужбу.

Статья 20 Конвенции ООН против коррупции, которая называется «Незаконное обогащение», гласит: «При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.