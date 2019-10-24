В БЕССРОЧНОЙ ГОЛОДОВКЕ УЧАСТВУЮТ ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 9 марта 2020. Абхазия-Информ. Восьмой день продолжается бессрочная голодовка в поддержку принятия 20 статьи Конвенции ООН. Акция проходит на площади Свободы в Сухуме.

2 марта ее начали трое активистов - Аида Кортуа, Иван Ачба и Джансух Адлейба. 7 марта к ним присоединились Марина Агрба и Алина Ачба. 8 марта - инвалид войны Бота Ажиба.

За здоровьем голодающих следят медики.

В поддержку требования участников голодовки, инициативная группа начала собор подписей. По их словам уже собрано более семи тысяч подписей.

В феврале 2020 года Парламент Абхазии принял в окончательном чтении законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами".

Протестующие требуют, чтобы в принятый закон были внесены поправки, одна из которых – включение в список декларантов совершеннолетних детей чиновников.