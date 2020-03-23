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Абхазия Информ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: «НУЖНО ЗАРАНЕЕ ПРОСЧИТАТЬ ХУДШИЙ СЦЕНАРИЙ, ЧТОБЫ ОКАЗАТЬСЯ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ К НЕМУ»

Новости Среда, 25 марта 2020 13:43
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: «НУЖНО ЗАРАНЕЕ ПРОСЧИТАТЬ ХУДШИЙ СЦЕНАРИЙ, ЧТОБЫ ОКАЗАТЬСЯ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ К НЕМУ»

Сухум. 25 марта 2020. Абхазия-Информ. Общественная Палата Республики Абхазия поддерживает дополнительные меры по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19, предпринимаемые властями республики.    

Вместе с тем в Общественной палате считают, что «нужно заранее просчитать худший сценарий, чтобы оказаться подготовленными к нему».

Поскольку в Абхазии немало граждан, которые пока что несерьезно относятся к возможности заражения коронавирусной инфекцией, Общественная палата предлагает развернуть широкую кампанию в СМИ и соцсетях по распространению знаний о мерах предосторожности и информированию населения о том, куда конкретно надо обращаться в случае необходимости.

«Многие эксперты считают, что ситуация с коронавирусом продлится до конца года. В России апрель и май обещают стать решающими для динамики распространения коронавируса в стране. Возможно, это скажется и на Абхазии. В эти же месяцы нам предстоят важные праздники – 19 апреля будет Пасха, а чуть позже 75-летие Великой Победы. В мае также осуществляется призыв новобранцев в армию. Обо всем этом нужно подумать заранее», - говорится в заявлении ОП.

В Общественной палате не исключают, что спровоцированный пандемией экономический кризис скажется и на Абхазии.

«Во многих странах разоряется средний и мелкий бизнес, растет безработица. Некоторые правительства уже предпринимают меры по экономической стимуляции бизнеса. Финансовые возможности Абхазии гораздо скромнее, но и мы должны думать о том, как помочь нашей экономике остаться на плаву», - отмечается в заявлении.

В Абхазии нет такой плотности населения, как в других странах, и у многих есть возможность проводить время в сельской местности.

И все же, по мнению членов Общественной палаты, стоило бы предложить тем, кто может, пожить в отцовских домах в селах, а заодно и заняться посильным сельскохозяйственным трудом.

«Нельзя исключить, что в ближайшие месяцы сократится объем наличных денег и количество овощей и фруктов, завозимых извне. И тогда домашние продукты станут отличным подспорьем», - считают в Палате.

«Все вместе мы должны думать о том, как эффективнее противостоять пандемии. Не так давно мы пережили войну и разруху, у нас есть опыт экстремального выживания, мы еще помним, как мы объединились перед лицом общей опасности. Давайте, объединимся и сейчас!», - призывает граждан Абхазии секретарь Общественной палаты Гули Кичба.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 25 марта 2020 13:45

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