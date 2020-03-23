АСЛАН БЖАНИЯ: «СОЮЗНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ ИМЕЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ВЗАИМОВЫГОДНОГО РАЗВИТИЯ»

«Позвольте искренне поблагодарить Вас за поздравительную телеграмму, направленную в мой адрес по случаю избрания на должность Президента Республики Абхазия.

Сухум. 26 марта 2020. Абхазия-Информ. Избранный Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания направил телеграмму Президенту Российской Федерации В.В. Путину, в которой выразил благодарность за поздравление.

Союзнические отношения между Абхазией и Россией имеют значительный потенциал для долгосрочного взаимовыгодного развития. Мы высоко ценим Ваше личное участие в процессе становления Республики Абхазия, укреплении ее государственного суверенитета и международных позиций. Всесторонняя поддержка со стороны руководства Российской Федерации во многом позволяет преодолевать стоящие перед нашим молодым государством вызовы и угрозы.

Со своей стороны хотел бы подтвердить нацеленность нового руководства Республики Абхазия на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия между нашими странами по всем направлениям межгосударственного сотрудничества.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Владимир Владимирович, позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей ответственной работе».