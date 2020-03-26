КАНИКУЛЫ В ШКОЛАХ АБХАЗИИ ПРОДЛЕНЫ ДО 20 АПРЕЛЯ

Сухум. 6 апреля 2020. Абхазия-Информ. Каникулы во всех образовательных учреждениях продлены до 20 апреля. Приказ от этом издан Министерством просвещения Абхазии в связи с распоряжением Кабинета Министров, в целях защиты населения от завоза и распространения на территории РА коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

«Продлить каникулы во всех образовательных учреждениях РА, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, включая средне-профессиональные учебные заведения, а также деятельность дошкольных учреждений на срок до 20 апреля текущего года», – говорится в документе.

И.о. начальника Управления образования Администрации г. Сухум, заведующим районных отделов образования, директорам средней школы №1 г. Сухум, школ-интернатов, лицеев-интернатов предписано своевременно довести приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений для руководства и исполнения.