В АБХАЗИЯ ПОДТВЕРЖДЕН ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРАЖЕНИЯ COVID 19
Сухум. 7 апреля 2020, Абхазия-Информ. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик сообщила подробности о первом случае заражения коронавирусной инфекцией.
Она подтвердила, что министерство здравоохранения и социального обеспечения РА сегодня подтвердило, что первой случай заражения коронавирусной инфекцию Covid 19 был зарегистрирован в городе Гагра.
Больной госпитализирован и изолирован, в настоящее время он находится в удовлетворительном состоянии.
Пациент прибыл из города Москвы, где был в командировке. Ему оказывается медицинская помощь в полном объеме.
Квалифицированным медперсоналом и специальным оборудованием Гудаутская больница обеспечена.
Соответствующими службами Абхазии проводятся мероприятия по предотвращению распространения инфекции.
Помимо этого, государственная санитарная эпидемиологическая служба через территориальные СЭС проводит углублённое расследование для получения всей информации и отслеживания контактов для определения, есть ли еще зараженные и заболевшие.
По словам Людмилы Скорик, "данный случай коронавирусной болезни не был неожиданным в нашей стране, и в последующем мы можем стать свидетелями большого количества зараженных, так как жители нашей страны чаще всего пренебрегали теми требованиями, которые озвучивались в документах Кабинета Министров, актами исполняющего обязанности президента РА, приказами министерства здравоохранения и социального обеспечения".
Не исполнялись требования находиться дома и на самоизоляции всеми, кто вернулся из городов и стран, где зарегистрированы заболевания коронавирусной инфекцией.
В настоящий момент министерством здравоохранения и социального обеспечения принимаются все необходимые меры для выявления и тестирования подозрительных случаев, для оказания помощи зараженным, обеспечения мер по предотвращению дальнейшего распространения вируса с целью максимально уменьшить передачу вируса от человека к человеку и оповещения общественности.
«Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Республики Абхазия напоминает всем, кто недавно посетил страну или город, в которых зарегистрированы случаи Covid 19, и у кого поднялась температура и появился сухой кашель, позвонить по телефону "горячей линии" и сообщить необходимые сведения. Оставайтесь дома, а при необходимости в тяжелых случаях обращайтесь за медицинской помощью», – подчеркнула Людмила Скорик.
Министерство здравоохранения и социального обеспечения ежедневно будет размещать новую информацию по Covid 19 на своем сайте.
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