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Абхазия Информ

СЕГОДНЯ В ТУРГОСТИНИЦЕ «АЙТАР» НАХОДЯТСЯ НА КАРАНТИНЕ 258 ЧЕЛОВЕК

Новости Среда, 13 мая 2020 13:32
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СЕГОДНЯ В ТУРГОСТИНИЦЕ «АЙТАР» НАХОДЯТСЯ НА КАРАНТИНЕ 258 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 13 мая 2020. Ахазия-Информ. Сегодня в тургостинице «Айтар» находятся на карантине 258 человек. 218 из них - студенты российских военных вузов, 37 - курсанты МВД, два сотрудника Центра спецназначения, одна гражданка. Об этом «Абхазия-Информ» сказал директор «Айтара» Тимур Адлейба. 

Под проживание в условиях карантина выделено три корпуса. Курсанты различных военных вузов живут на разных этажах. Ежедневно специалисты медслужбы ведут наблюдение за всеми находящимися на карантине людьми.

Для поддержания строгого порядка в условиях карантина на территории объекта ведется круглосуточное дежурство военных Минобороны и СОБРа.

«Военнослужащие-волонтеры помогают разносить еду, которую готовят в нашей столовой, по номерам. Кроме того они разносят и пакеты с едой, которые передают родители своим детям. Среди волонтеров есть и сотрудники военного госпиталя», - сказал Адлейба.

На вопрос, покидают ли студенты свои комнаты, Адлейба ответил: «Они перемещаются только по своему этажу. Студентам запретили покидать свои комнаты, но это вызвало резкое возмущение родителей, которые стали обвинять в том, что их детям устраивают тюрьму».

По словам Адлейба, с администрацией «Айтара» активно сотрудничает Минобороны.

«Мы благодарны замминистра обороны Нодару Авидзба, который постоянно контактирует с нами, помогает с дисциплиной и соблюдением режима карантина», - сказал директор тургостиницы.

Тимур Адлейба сообщил, что сегодня в «Айтаре» ждут на карантин еще 5 курсантов из московского военного вуза.

Завтра, 14 мая, карантинный объект с позволения медиков покинут 8 курсантов. Сегодня они повторно сдали тест на коронавирус.

Тургостиница «Айтар» - один из обсервационных объектов, выделенных в соответствии с правительственным распоряжением под прохождение карантина, возвращающимися в Абхазию из-за границы гражданами республики.

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