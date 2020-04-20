В МИД АБХАЗИИ НАЗВАЛИ НЕАДЕКВАТНОЙ РЕАКЦИЮ ГРУЗИИ НА УПОМИНАНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «TIKTOK» АБХАЗИИ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Информация в социальной сети объективно отражает реальное положение дел, сложившихся на политической карте Южного Кавказа, а Грузии давно следовало бы осознать очевидные факты и пересмотреть свой политический курса в отношении Республики Абхазия, считают в главном внешнеполитическом ведомстве РА.

«Даже такой незаслуживающий широкого внимания повод, как упомянутый случай с социальной сетью TikTok, послужил причиной срочной активизации деятельности МИД Грузии по блокированию «вредной» информации»,- отмечается в Комментарии МИД Абхазии.

Сухум. 14 мая 2020. Абхазия-Информ . В министерстве иностранных дел Абхазии назвали неадекватной реакцию МИД Грузии на то, что Абхазия и Южная Осетия были отмечены в социальной сети «TikTok» в качестве самостоятельных государств.

В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия обратили внимание на реакцию внешнеполитического ведомства Грузии по поводу появившейся информации о том, что Абхазия и Южная Осетия отмечены в социальной сети «TikTok» в качестве самостоятельных государств. МИД Грузии заявил, что «работает над вопросом», поскольку главный приоритет ведомства – «защита суверенитета и территориальной целостности страны».

Вызывает недоумение подобного рода неадекватная реакция Министерства иностранных дел Грузии на указанную в социальной сети информацию, которая объективно отражает реальное положение дел, сложившихся на политической карте Южного Кавказа.

Данный случай лишний раз красноречиво свидетельствует, что громогласные заявления о необходимости налаживания диалога и поиска путей к нормализации отношений служат всего лишь ширмой для прикрытия реального внешнеполитического курса Грузии по полномасштабной международной изоляции Абхазии. Даже такой незаслуживающий широкого внимания повод, как упомянутый случай с социальной сетью TikTok, послужил причиной срочной активизации деятельности МИД Грузии по блокированию «вредной» информации.

Основываясь на подобной ущербной логике, Министерство иностранных дел Грузии, вероятно, намерено подвергать строгой цензуре любой международный информационный ресурс, на котором будет появляться «неудобная» для Тбилиси информация. В этой связи возникает закономерный вопрос: допустима ли подобная практика с морально-правовой стороны и с точки зрения здравого смысла?

Наряду с этим нельзя не отметить, что порой экономические субъекты или организации гораздо быстрее осознают существующие политические реалии, нежели отдельные государства.

Рассчитываем, что и в Грузии произойдет подобное осознание очевидных фактов, результатом которого станет пересмотр политического курса в отношении Республики Абхазия.