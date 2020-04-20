 

В мире

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
мая 09 2020

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного…
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ПРЕВЫСИЛО 145 ТЫС.
мая 04 2020
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ПРЕВЫСИЛО 145 ТЫС.
ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ЗА СУТКИ ВОЗРОСЛО НА 7 933
мая 01 2020
ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ЗА СУТКИ ВОЗРОСЛО НА 7 933

Календарь событий

« Май 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ НЕ ВЫЯВЛЕНО

Новости Пятница, 15 мая 2020 18:37
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 15 мая 2020. Абхазия-Информ. Ни у кого из 20 человек прошедших за прошедшие сутки тестирование, диагноз "коронавирусная инфекция"  не  подтвердился. Об этом сообщает в пятницу, 15 мая, оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Из пациентов, ранее помещенных в Гудаутский госпиталь, один готовится к выписке в связи с положительной динамикой на фоне проведённого лечения и двух отрицательных результатов контрольного ПЦР-тестирования.

Состояние здоровья  остальных пациентов прежнее, без отрицательной динамики. Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 15 мая 2020 18:59

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В ЭТОМ ГОДУ ЗАМЕТНО УВЕЛИЧИЛСЯ ЭКСПОРТ КЛУБНИКИ ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.