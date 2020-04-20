ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ НЕ ВЫЯВЛЕНО

Сухум. 15 мая 2020. Абхазия-Информ. Ни у кого из 20 человек прошедших за прошедшие сутки тестирование, диагноз "коронавирусная инфекция" не подтвердился. Об этом сообщает в пятницу, 15 мая, оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Из пациентов, ранее помещенных в Гудаутский госпиталь, один готовится к выписке в связи с положительной динамикой на фоне проведённого лечения и двух отрицательных результатов контрольного ПЦР-тестирования.

Состояние здоровья остальных пациентов прежнее, без отрицательной динамики. Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию.