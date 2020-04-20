ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОРУЧИЛ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПОДГОТОВИТЬ СПИСОК ЛИЦ, ПООЩРЕННЫХ НАГРАДНЫМ ОРУЖИЕМ С 2015 ПО 2020 ГОДЫ
Сухум. 22 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поручил министру внутренних дел Дмитрию Дбару подготовить список тех лиц, кто был с 2015 по 2020 годы поощрен наградным оружием, сообщили "Абхазия-Информ" в пресс-службе Президента РА.
«Поднимите материалы, кто был поощрен наградным оружием министерством внутренних дел. Тщательно изучите список. Если там окажутся лица с криминальным прошлым или с криминальным настоящим, оружие надо будет изъять в пользу государства», - сказал Бжания.
Глава государства также дал задание подготовить список по убийствам с 2015 года по 2020 год.
«Какое количество убийств совершено, сколько раскрыто, кто расследовал эти дела, где в настоящее время находятся осужденные по этим преступлениям», - вся эта информация должна быть в ближайшее время представлена Аслану Бжания.
Президента интересует также подробная информация по похищениям людей и грабежам.
«По похищениям: подготовить список похищенных с 2015 по 2020 год. Кто расследовал дела? Кто понес за это наказание?
Также подготовьте полный список по фактам разбоев с 2015 года по настоящее время. Кто расследовал дела? Какое количество людей осуждено по фактам разбойного нападения?» - поручил президент МВД.
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