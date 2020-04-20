 

В мире

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ
мая 22 2020

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон о создании единого федерального информационного регистра…
В ВОЗ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА
мая 21 2020
В ВОЗ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА
ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ ПРЕВЫСИЛО 5 МЛН
мая 21 2020
ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ ПРЕВЫСИЛО 5 МЛН

Календарь событий

« Май 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОРУЧИЛ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПОДГОТОВИТЬ СПИСОК ЛИЦ, ПООЩРЕННЫХ НАГРАДНЫМ ОРУЖИЕМ С 2015 ПО 2020 ГОДЫ

Новости Пятница, 22 мая 2020 20:07
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОРУЧИЛ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПОДГОТОВИТЬ СПИСОК ЛИЦ, ПООЩРЕННЫХ НАГРАДНЫМ ОРУЖИЕМ С 2015 ПО 2020 ГОДЫ

Сухум. 22 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поручил министру внутренних дел Дмитрию Дбару подготовить список тех лиц, кто был с 2015 по 2020 годы поощрен наградным оружием, сообщили "Абхазия-Информ" в пресс-службе Президента РА. 

«Поднимите материалы, кто был поощрен  наградным оружием министерством внутренних дел. Тщательно изучите список. Если там  окажутся лица с криминальным прошлым или с криминальным настоящим, оружие надо будет изъять в пользу государства», - сказал Бжания.

Глава государства также дал задание подготовить  список  по убийствам с 2015 года по 2020 год. 

«Какое количество убийств совершено, сколько раскрыто, кто расследовал эти дела,   где в  настоящее время находятся осужденные по этим преступлениям», - вся эта информация должна быть в ближайшее время представлена Аслану Бжания.

Президента интересует также подробная информация по похищениям людей и грабежам.

«По похищениям: подготовить список похищенных с 2015 по 2020 год. Кто расследовал дела?  Кто понес за это наказание?

Также подготовьте полный список по фактам разбоев с 2015 года по настоящее время. Кто расследовал  дела? Какое количество людей осуждено  по фактам разбойного нападения?» - поручил президент МВД.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Пятница, 22 мая 2020 20:29

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АЛХАС ЧОЛОКУА НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ПО СВЯЗЯМ СО СМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ПРЕЗИДЕНТ ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ МЕДИКАМ, ВЕДУЩИМ БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.