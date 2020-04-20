ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОРУЧИЛ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПОДГОТОВИТЬ СПИСОК ЛИЦ, ПООЩРЕННЫХ НАГРАДНЫМ ОРУЖИЕМ С 2015 ПО 2020 ГОДЫ

Сухум. 22 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поручил министру внутренних дел Дмитрию Дбару подготовить список тех лиц, кто был с 2015 по 2020 годы поощрен наградным оружием, сообщили "Абхазия-Информ" в пресс-службе Президента РА.

«Поднимите материалы, кто был поощрен наградным оружием министерством внутренних дел. Тщательно изучите список. Если там окажутся лица с криминальным прошлым или с криминальным настоящим, оружие надо будет изъять в пользу государства», - сказал Бжания.

Глава государства также дал задание подготовить список по убийствам с 2015 года по 2020 год.