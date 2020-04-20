ЗА МИНУВШИЕ СУТКИ ДИАГНОЗ «КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ» НИ У КОГО НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ
Новости Среда, 27 мая 2020 17:50
Сухум. 27 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 26 человек, диагноз коронавирус ни у кого не подтвердился. Об этом сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.
Выписка из обсервации в сухумском пансионате «Айтар» сегодня не производилась.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале по-прежнему находятся на стационарном лечении 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 15 человек выздоровели, и одна пациентка 1925 года рождения умерла.
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