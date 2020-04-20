ЗА МИНУВШИЕ СУТКИ ДИАГНОЗ «КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ» НИ У КОГО НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ

Сухум. 27 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 26 человек, диагноз коронавирус ни у кого не подтвердился. Об этом сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

Выписка из обсервации в сухумском пансионате «Айтар» сегодня не производилась.