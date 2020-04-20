АСЛАН БЖАНИЯ: ПОДДЕРЖКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ДОЛЖНА СТАТЬ ЗАДАЧЕЙ НОМЕР ОДИН

Сухум. 3 июня 2020. Абхазия-Информ. Поддержка правоохранительных органов должна стать задачей номер один. Об этом заявил президент Аслан Бжания на встрече с депутатами парламента во вторник, 2 июня.

По словам главы государства, преступность в Абхазии приобрела угрожающие масштабы, а граждане ждут от властей наведения порядка в стране.

«Я не призываю никому отсекать головы. Но, если мы не решаем одну проблему, она порождает другую, и так нарастает ком проблем, который может представлять угрозу для страны в целом. Вы же видите, к чему приводит, когда государство остается безучастным к массовым убийствам, последствия которых неизвестно где еще вылезут и на ком отразятся. Вы же обратили внимание, какое количество оружия хранится у людей? Это не просто огнестрельное, специальное оружие, самодельные взрывные устройства и бомбы. Зачем? Кому это надо в условиях Абхазии и для чего? Это самая важная проблема на сегодняшний день. Нужно оказать помощь правоохранительным органам», - заявил президент.