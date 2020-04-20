 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«НОВАЯ ФАЗА КРИЗИСА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ»
мая 29 2020

«НОВАЯ ФАЗА КРИЗИСА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ»

Доклад Центра социально-экономических исследований О коллизиях в постсовременном мире (вместо введения). Глобальный кризис, разразившийся на…
ДИЛЕММЫ ПАНДЕМИИ, ИЛИ ВЫХОД ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ?
мая 26 2020
ДИЛЕММЫ ПАНДЕМИИ, ИЛИ ВЫХОД ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ?
АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: ПРИЕМ ГРАЖДАН КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА ВЕДЕТСЯ ПО ЗАРАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ
мая 22 2020
АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: ПРИЕМ ГРАЖДАН КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА ВЕДЕТСЯ ПО ЗАРАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ

В мире

СЕНАТ ФРАНЦИИ: СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕН В ПРЕЖНЕМ ВИДЕ
июня 02 2020

СЕНАТ ФРАНЦИИ: СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕН В ПРЕЖНЕМ ВИДЕ

2 июня 2020. Телеканал «Культура». Французский сенат постановил, что Собор Парижской Богоматери должен быть восстановлен…
ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ
мая 26 2020
ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ
мая 22 2020
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ

Календарь событий

« Июнь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ: ПОДДЕРЖКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ДОЛЖНА СТАТЬ ЗАДАЧЕЙ НОМЕР ОДИН

Новости Среда, 03 июня 2020 12:14
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ: ПОДДЕРЖКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ДОЛЖНА СТАТЬ ЗАДАЧЕЙ НОМЕР ОДИН

Сухум. 3 июня 2020. Абхазия-Информ. Поддержка правоохранительных органов должна стать задачей номер один. Об этом заявил президент Аслан Бжания на встрече с депутатами парламента во вторник, 2 июня.

По словам главы государства, преступность в Абхазии приобрела угрожающие масштабы, а граждане ждут от властей наведения порядка в стране.

«Я не призываю никому отсекать головы. Но, если мы не решаем одну проблему, она порождает другую, и так нарастает ком проблем, который может представлять угрозу для страны в целом. Вы же видите, к чему приводит, когда государство остается безучастным к массовым убийствам, последствия которых неизвестно где еще вылезут и на ком отразятся. Вы же обратили внимание, какое количество оружия хранится у людей? Это не просто огнестрельное, специальное оружие, самодельные взрывные устройства и бомбы. Зачем? Кому это надо в условиях Абхазии и для чего? Это самая важная проблема на сегодняшний день. Нужно оказать помощь правоохранительным органам», - заявил президент.

Аслан Бжания обратился к депутатам с просьбой изучить пакет законопроектов о противодействии организованной преступности, который был направлен в парламент весной 2019 года.

В марте 2019 года экс-президент Рауль Хаджимба внес на рассмотрение парламента проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Абхазия, направленных на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом», . предусматривающий установление уголовной ответственности за членство в воровском сообществе.

«На улице XXI век. Не должно быть никаких «смотрящих»! Это контрпродуктивно! Стране и людям это не нужно», - заключил глава государства.

Прочитано 1 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « 4 ИЮНЯ В РЯД РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ВОДЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.