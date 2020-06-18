СЭС АБХАЗИИ ПОДГОТОВИЛА РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА В СЛУЧАЕ ОТКРЫТИЯ ГОСГРАНИЦЫ

Термометрию необходимо проводить при приеме отдыхающих в учреждение, а также не реже одного раза в день; в случае выявления отдыхающих с повышенной температурой тела, а также с другими признаками ОРВИ незамедлительно изолировать и сообщать в лечебную сеть.

Санслужба рекомендует в закрытых помещениях в присутствии других людей использовать маски, не проводить в здравницах групповые процедуры.

В частности руководителям здравниц предписывается принимать отдыхающих исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции COVID- 19, полученных не позднее чем за З суток до даты прибытия в объект отдыха.

Не допускается к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). С целью выявления сотрудников с повышенной температурой тела допуск сотрудников в помещения учреждения осуществляется через «входной фильтр», включающий проведение термометрии бесконтактным способом. Термометрию также необходимо проводить в течение рабочего дня (смены).

Ниже полный текст рекомендаций.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID- 19

1 .Организационные мероприятия

В каждом объекте отдыха, гостинице (гостиничном комплексе) и т.д., предоставляющих услуги по размещению туристов и отдыхающих, необходимо определить (назначить), ответственное лицо, которое будет непосредственно заниматься вопросами, связанными с коронавирусной инфекцией (желательно с медицинским образованием).

Прием отдыхающих должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции COVID- 19, полученных не позднее чем за З суток до даты прибытия в объект отдыха.

Заполнение номеров целесообразно проводить не более 1 человека в номер (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи).

Перед началом работы система вентиляции объекта должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы.

Уборку номеров с применением дезинфицирующих средств необходимо проводить не реже 1 раза в день в течение срока проживания отдыхающих, проветривание не реже 1 раза в 2 часа. Матрасы и наматрасники обрабатываются парогенератором. Влажная уборка коврового покрытия должна проводиться с моющими химическими средствами, после которой проводится орошение чистой поверхности ковра.

Выездная уборка проводится с очисткой и обработкой всех поверхностей помещений номера. В номерах с бумажными обоями вместо влажной уборки и дезинфекции необходимо использовать сухую уборку стен и потолка.

Для проведения дезинфекции необходимо применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. В зависимости от объекта - для дезинфекции используются средства, разрешенные к применению (на предприятиях общественного питания, в оздоровительных организациях, в детских организациях и др.).

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей, используются в соответствии с инструкциями по их применению.

Профилактические мероприятия проводятся на системной основе по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и включают меры личной гигиены, использование масок для защиты органов дыхания, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату. При необходимости, после обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец.

Учитывая эпидемическую ситуацию и механизмы передачи новой коронавирусной инфекции, рекомендовать руководителям учреждений не допускать к работе сотрудников учреждения (включая сотрудников по совместительству, персонал компаний, предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных предприятий, эксплуатирующих оборудование учреждения) без справок об отсутствии заболевания новой коронавирусной инфекцией, выданных не ранее чем за 7 дней до выхода на работу.

В местах питания необходимо обеспечить расстановку столов с соблюдением принципов социального дистанцирования (расстояние между столами - не менее 2 метров) и рассадку не более 1 человек за 1 стол (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются членами одной семьи либо проживают в 1 номере).

В закрытых помещениях в присутствии других людей для защиты органов дыхания используются маски (с учетом смены маски не реже чем раз в З часа).

При наличии у учреждения собственного транспорта, на котором проводится оказание транспортных услуг отдыхающим (трансфер, проведение экскурсий и др.) обработку транспорта проводить в соответствии с рекомендациями санитарно-эпидемиологической службы района.

При оказании транспортных услуг обеспечить наполняемость транспортного средства пассажирами с соблюдением принципа социального дистанцирования. При оказании учреждением медицинских услуг: необходимо оказывать их исключительно по предварительной записи, исключить любое групповое посещение процедур. После приема каждого пациента также следует проводить дезинфекцию контактных поверхностей и проветривание помещения.

Термометрию необходимо проводить при приеме отдыхающих в учреждение, а также не реже 1 раза в день; в случае выявления отдыхающих с повышенной температурой тела, а также с другими признаками ОРВИ незамедлительно изолировать и сообщать в лечебную сеть.

В случае выявления среди отдыхающих больного с новой коронавирусной инфекцией объем и перечень необходимых противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица санитарно-эпидемиологической службы города, района, проводящие эпидемиологическое расследование. В номере отдыхающего (после его госпитализации) специализированной организацией проводится дезинфекция всех поверхностей, включая кондиционеры, мебель и мягкий инвентарь (шторы, покрывала, подушки, одеяла и др.). Кроме того, проводится дезинфекция предприятия-организатора питания (пищеблока оздоровительной организации). Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, санузлов.

Неснижаемый запас средств для проведения дезинфекции, кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты в учреждении должен составлять не менее чем на 5 суток. Перед началом работы учреждения администрация должна уведомить санитарно-эпидемиологическую службу, о выполнении рекомендаций по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в учреждении.

2. Профилактические мероприятия в местах общего пользования (в холлах, коридорах, стойках регистрации)

Учитывая механизмы передачи инфекции - необходимо осуществлять мероприятия, направленные на прерывание путей передачи инфекции: исключение скопления отдыхающих при регистрации и заезде, обеспечение социального дистанцирования на стойках регистрации путем нанесения сигнальной разметки, проведение дезинфекции контактных поверхностей (после приема каждого отдыхающего, но не реже чем 1 раз в 2 часа), обеспечение защиты сотрудников, использование мебели, позволяющей проведение влажной уборки и дезинфекции.

Во всех местах общего пользования необходимо установить дозаторы с кожными антисептиками (по возможности - бесконтактные), обеспечить условия для соблюдения гигиены рук.

3. Профилактические мероприятия среди сотрудников

Сотрудники должны соблюдать меры личной гигиены.

Не допускается к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). С целью выявления сотрудников с повышенной температурой тела допуск сотрудников в помещения учреждения осуществляется через «входной фильтр», включающий проведение термометрии бесконтактным способом. Термометрию также необходимо проводить в течение рабочего дня (смены).

Сотрудники при выполнении своих служебных обязанностей должны быть в масках (смена маски проводится в случае ее увлажнения, но не реже чем раз в 3 часа), обеспечены в достаточном количестве кожными антисептиками, средствами для дезинфекции поверхностей.

Не допускаются к работе сотрудники, вернувшиеся на территорию субъекта с территорий (стран), неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, до окончания сроков самоизоляции (не менее чем 14 дней).

Запрещается прием пищи на рабочих местах, при отсутствии комнаты приема пищи, предусматривается выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (с подводкой горячей и холодной воды), санитайзером, обеспечивается ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств.

4. Профилактика при организации питания

По окончании рабочей смены пищеблока (или не реже, чем через 6 часов) необходимо проводить проветривание и влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) всех поверхностей.

Дезинфекцию контактных поверхностей, влажную уборку и дезинфекцию публичных (общественных) туалетов следует проводить не реже чем 1 раз в 2 часа.

Для сушки рук запрещается использование электросушилок (целесообразно использовать одноразовые бумажные полотенца).

Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.

Организации общественного питания и пищеблоки оздоровительных организаций рекомендуется оснащать современными посудомоечными машинами для механизированного мытья посуды и столовых приборов. Механическая мойка посуды на специализированных моечных машинах производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом применяются режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 0С в течение 90 минут.

Для мытья посуды ручным способом необходимо предусмотреть З- х секционные ванны для столовой посуды, 2-секционные - для стеклянной посуды и столовых приборов.

Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке:

- механическое удаление остатков пищи;

- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;

- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40 0 С и добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны;

- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 0 С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;

- обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;

- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;

- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.

При применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые удаляются в качестве отходов в конце рабочего дня.

5. Профилактика на открытой территории организации

На открытых пространствах обеззараживанию подлежат: беседки, детские игровые площадки, скамейки, площадки у входа, наружные двери, поручни, урны, терминалы (банковские, парковочные при наличии), бюветы, а также (при наличии пляжа) - пляжное оборудование, помещения медицинского и спасательного пунктов. Обработку следует проводить 1 раз в сутки (в утренние либо вечерние часы). Обработку контактных поверхностей - поручней, дверных ручек медицинского и спасательного пунктов - методом протирания, не реже 1 раза в 2 часа.

Все виды работ с дезинфекционными средствами следует выполнять с использованием в качестве мер предосторожности влагонепроницаемых перчаток, респиратора и защитных очков. Указанные средства защиты могут быть одноразовыми или многоразовыми. После завершения работ защитные средства (одежду, обувь, респираторы, очки, перчатки) собирают в баки (мешки) для проведения их последующей дезинфекции. После дезинфекции многоразовые защитные средства подлежат стирке, одноразовые – удалению в качестве отходов.

https://mintourism-ra.org/upload/co.pdf