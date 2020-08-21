 

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ФИНАЛИСТ КОНКУРСА МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ АСТАМУР КУТАРБА НАЗНАЧЕН ВНЕШТАТНЫМ СОВЕТНИКОМ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АБХАЗИИ

Новости Пятница, 04 сентября 2020 15:54
Оцените материал
(0 голосов)
ФИНАЛИСТ КОНКУРСА МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ АСТАМУР КУТАРБА НАЗНАЧЕН ВНЕШТАТНЫМ СОВЕТНИКОМ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АБХАЗИИ

Сухум. 4 сентября 2020. Абхазия-Информ. Финалист общественного проекта-конкурса «Гордость Абхазии», коммерческий директор СП ООО А-Мобайл Астамур Кутарба назначен внештатным советником премьер-министра Абхазии Александра Анкваб.

Об этом Абхазия-Информ сообщили в пресс-службе Кабинета Министров. Кутарба назначен распоряжением главы правительства.

Астамур Юрьевич Кутарба, 1987 года рождения, окончил с медалью сш №1 г. Сухум.

В 2009 г. поступил в «Государственный Университет – Высшая школа Экономики», факультет экономики г. Москва.. В 2009 г. успешно окончил университет по специальности - «Управление рисками и страхование».

С 2009 по 2011 г. являлся аспирантом Российской Экономической Академии им. Г.В.Плеханова. Тема диссертации: «Развитие банковской системы в Республике Абхазия».

2011 – 2012 г. – работал в управлении андеррайтинга (управление рисками) в крупной страховой Компании «Гута-страхование» г. Москва.

2012-2014 – Генеральный директор ООО «Инженерно-архитектурное предприятие Фамильон» г.Сухум.

с 2015 – по настоящее время коммерческий директор ООО СП «А-Мобайл».

Прочитано 3 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР КРИСТИНА ОЗГАН ПОРУЧИЛА РУКОВОДИТЕЛЯМ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОДГОТОВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СФЕРЫ УСЛУГ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.