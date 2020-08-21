ФИНАЛИСТ КОНКУРСА МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ АСТАМУР КУТАРБА НАЗНАЧЕН ВНЕШТАТНЫМ СОВЕТНИКОМ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АБХАЗИИ

Об этом Абхазия-Информ сообщили в пресс-службе Кабинета Министров. Кутарба назначен распоряжением главы правительства.

Астамур Юрьевич Кутарба, 1987 года рождения, окончил с медалью сш №1 г. Сухум.

В 2009 г. поступил в «Государственный Университет – Высшая школа Экономики», факультет экономики г. Москва.. В 2009 г. успешно окончил университет по специальности - «Управление рисками и страхование».

С 2009 по 2011 г. являлся аспирантом Российской Экономической Академии им. Г.В.Плеханова. Тема диссертации: «Развитие банковской системы в Республике Абхазия».

2011 – 2012 г. – работал в управлении андеррайтинга (управление рисками) в крупной страховой Компании «Гута-страхование» г. Москва.

2012-2014 – Генеральный директор ООО «Инженерно-архитектурное предприятие Фамильон» г.Сухум.

с 2015 – по настоящее время коммерческий директор ООО СП «А-Мобайл».