РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДПИСАЛ РОССИЯНАМ НОСИТЬ МАСКИ В МЕСТАХ СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», – говорится в ее постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа; специально отведенная территория за их пределами; место общего пользования в здании, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Кроме того, ведомство предписывает запретить с 23 часов до 6 утра работу всех организаций, где проводятся какие-либо развлекательные мероприятия или оказываются услуги общественного питания.

Главам субъектов Попова поручила обеспечить контроль за исполнением этого предписания. Постановление вступает в силу 28 октября.

В России за последние сутки было выявлено 17 347 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Это рекорд по суточному приросту инфицированных. Больше всего заразившихся — в Москве (5224), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (499).