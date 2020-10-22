 

В мире

АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
октября 10 2020

АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Армения и Азербайджан приняли заявление по итогам консультаций в Москве, стороны согласовали прекращение огня с 12:00 10 октября…
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ
октября 01 2020
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
сентября 30 2020
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДПИСАЛ РОССИЯНАМ НОСИТЬ МАСКИ В МЕСТАХ СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Новости Вторник, 27 октября 2020 14:47
Оцените материал
(0 голосов)
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДПИСАЛ РОССИЯНАМ НОСИТЬ МАСКИ В МЕСТАХ СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала россиянам носить маски в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси и лифтах.

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», – говорится в ее постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа; специально отведенная территория за их пределами; место общего пользования в здании, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Кроме того, ведомство предписывает запретить с 23 часов до 6 утра работу всех организаций, где проводятся какие-либо развлекательные мероприятия или оказываются услуги общественного питания.

Главам субъектов Попова поручила обеспечить контроль за исполнением этого предписания. Постановление вступает в силу 28 октября.

В России за последние сутки было выявлено 17 347 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Это рекорд по суточному приросту инфицированных. Больше всего заразившихся — в Москве (5224), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (499).

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 27 октября 2020 14:50

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « СЛУЖЕБНАЯ ПРОВЕРКА В СИЗО МВД РА В СУХУМЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АИДГЫЛАРА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.