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Абхазия Информ

СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ОТ 31 ОКТЯБРЯ

Новости Понедельник, 02 ноября 2020 11:40
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СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ОТ 31 ОКТЯБРЯ

Сухум. 2 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 367 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 73 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 132 человека, у 114 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 10 пациентов.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 60 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 57 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

В мобильном госпитале скончался пациент, 1934 года рождения, с коронавирусной инфекцией тяжелой формы, и двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелого течения. Состояние пациента расценивалось как крайне тяжёлое. Мужчина умер утром 31 октября, от острой сердечно-сосудистой и острой дыхательной недостаточности.

Также, в многопрофильном госпитале скончалась пациентка 1942 года рождения. У нее был подтверждён диагноз новая коронавирусная инфекция - крайне тяжёлое течение, и внебольничная двусторонняя субтотальная пневмония. Несмотря на проводимое лечение, женщина умерла 31 октября. У пациентки были сопутствующие соматические заболевания.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4233 человека. 42 летальных случая. Выздоровели 2267.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 02 ноября 2020 12:06

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