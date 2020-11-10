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Абхазия Информ

МИНЗДРАВ АБХАЗИИ ПОЛУЧИЛ 2 ТЫСЯЧИ ДОЗ ВАКЦИН ОТ ГРИППА

Новости Вторник, 10 ноября 2020 17:53
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МИНЗДРАВ АБХАЗИИ ПОЛУЧИЛ 2 ТЫСЯЧИ ДОЗ ВАКЦИН ОТ ГРИППА

Сухум. 10 ноября 2020. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения РА заказало 17 тысяч доз вакцин от гриппа «Ультрикс» и «Совигрипп».   На сегодня в Абхазию доставлено две тысячи доз, а оставшуюся часть минздрав получит до конца ноября. 

Главный специалист управления лечебно-профилактической помощи МЗ РА Эсма Гуния проинформировала, как будет проводиться вакцинация населения.

«Часть первой партии – это порядка 500-700 доз, предназначены для медперсонала, так как врачи находятся в зоне риска. Остальное – для детей.  Мы ожидаем заявки от медучреждений, после чего начнем вакцинацию уже на этой неделе», – сказала Гуния.

По словам главного специалиста, не сейчас все желающие смогут сделать прививку, поскольку Минздрав получил лишь малую часть вакцин, основная часть прибудет в скором времени.

Эсма Гуния рассказала о том, как будет проходить вакцинация детей в школах.

«Будем обсуждать с министерством просвещения и языковой политики, 

как провести вакцинацию в школах. С целью соблюдения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, мы не будем собирать в школах  большое количество детей. Возможно будем вызывать на вакцинацию классами, как это было раньше. А дети помладше,  получат прививку в поликлиниках», – сообщила она.

Ежегодно в Абхазии прививаются порядка 10 тысяч человек. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно в районных больницах и поликлиниках.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 10 ноября 2020 17:59

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