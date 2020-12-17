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Абхазия Информ

НА ВСТРЕЧЕ У ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ОБСУДИЛИ ГРАФИК НАЧИСЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ПЕНСИИ В ДЕКАБРЕ

Новости Четверг, 17 декабря 2020 20:24
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НА ВСТРЕЧЕ У ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ОБСУДИЛИ ГРАФИК НАЧИСЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ПЕНСИИ В ДЕКАБРЕ

Сухум. 17 декабря 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл встречу с председателем Национального банка Бесланом Барателия, по вопросу начисления российских пенсий её получателям, проживающим в Абхазии.

Согласно информации Барателия, на данный период банковская система не испытывает дефицита ликвидности, накоплена наличность, что позволит вовремя обеспечить получателей пенсией.

Председатель Нацбанка подчеркнул, что в преддверии нового года разработан новый график начислений в декабре – с 16 по 31 декабря.

«Учитывая, что впереди новогодние праздники и многие пенсионеры, особенно те, которые получают по графику 2-4-го числа следующего месяца, начали нервничать, что на новогодние праздники останутся без пенсии, мы сделали временный предновогодний полный график. Российская пенсия за декабрь ни для одного из её получателей не перейдёт на январь. Все пенсионеры смогут обналичить пенсионные поступления до 31 декабря в отделениях Сбербанка Абхазии», – сказал Барателия. . 

Он также отметил, что в стране 21 отделение Сбербанка, пять из которых в столице, и 2 выездные кассы будут работать пять дней в неделю и обслуживать пенсионеров весь семичасовой рабочий день. Таким образом, получатели пенсий могут обращаться в банк в любое рабочее время. 

Александр Анкваб рекомендовал осуществлять мониторинг нагрузки на каждое отделение Сбербанка, а в случае необходимости с 16 по 31 декабря ввести шестидневную рабочую неделю для некоторых отделений.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 17 декабря 2020 20:31

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