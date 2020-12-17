НА ВСТРЕЧЕ У ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ОБСУДИЛИ ГРАФИК НАЧИСЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ПЕНСИИ В ДЕКАБРЕ

Председатель Нацбанка подчеркнул, что в преддверии нового года разработан новый график начислений в декабре – с 16 по 31 декабря.

«Учитывая, что впереди новогодние праздники и многие пенсионеры, особенно те, которые получают по графику 2-4-го числа следующего месяца, начали нервничать, что на новогодние праздники останутся без пенсии, мы сделали временный предновогодний полный график. Российская пенсия за декабрь ни для одного из её получателей не перейдёт на январь. Все пенсионеры смогут обналичить пенсионные поступления до 31 декабря в отделениях Сбербанка Абхазии», – сказал Барателия. .

Он также отметил, что в стране 21 отделение Сбербанка, пять из которых в столице, и 2 выездные кассы будут работать пять дней в неделю и обслуживать пенсионеров весь семичасовой рабочий день. Таким образом, получатели пенсий могут обращаться в банк в любое рабочее время.

Александр Анкваб рекомендовал осуществлять мониторинг нагрузки на каждое отделение Сбербанка, а в случае необходимости с 16 по 31 декабря ввести шестидневную рабочую неделю для некоторых отделений.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.