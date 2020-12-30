АНЖЕЛА АРЧЕЛИЯ: ЕСЛИ МЫ НЕ БУДЕМ СОБЛЮДАТЬ КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ БУДУТ РАСТИ

«Эта большая трагедия для каждой семьи и народа Абхазии, и нам необходимо знать, что коронавирус опасное заболевание, которое вызывает тяжелые осложнения и приводит к смерти», – сказала главный терапевт республики Анжела Арчелия.

Сухум. 29 декабря 2020. Абхазия-Информ. В Абхазии увеличилось количество пациентов с коронавирусной инфекцией. К 29 декабря зафиксировано 8820 случаев. За весь период было госпитализировано 2132 пациента, которые прошли стационарное лечение. Летальных случаев 114.

По ее словам, тенденция роста летальных случаев наблюдается и в других странах.



«На сегодняшний день во всём мире зафиксирован рост смертности на 60%. Это может быть связанно с тем, что вирус мутировал и с тем, что пациенты поздно обращаются в медучреждения, а также есть прослойка населения старше 60 лет, которая несет груз соматических хронических заболеваний. Поэтому летальные случаи, несмотря на все наши старания, еще будут», – отметила Арчелия.

На конец декабря смертность в Абхазии составляет 1,3% от общего числа заболевших. Если сравнивать с Российской Федерацией, то там смертность на уровне 1,8 %, во Франции 2,5 %, в Испании 2,6 %.

Главный терапевт Минздрава обратила внимание на то, что в случае если население Абхазии не будет, как положено, соблюдать карантинные мероприятия, заболеваемость и смертность будут расти.

«В большей части умирают пациенты от 60 до 80 лет. Из 114 летальных случаев в Абхазии 76 пациентам было от 60 до 80 лет, 22 человека старшее 80 лет, остальным от 40 до 60», – сообщила Анжела Арчелия и в очередной раз призвала население следовать всем установленным медиками правилам.

«В основном пациенты, умершие от коронавируса находились на стационарном лечении, но были и те, кто несмотря на подтверждение ПЦР-диагностикой Сovid-19, отказались от госпитализаций и скончались дома», – отметила врач.

Медучреждения Абхазии на данный период времени принимают на стационарное лечение только пациентов со средней и тяжелой степенью течения заболевания.



«Как и во всём мире, мы госпитализируем пациентов с проявлениями осложнений, то есть, с проявлениями заболевания легких и дыхательной недостаточностью», – сообщила Арчелия.

По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые недавно посетили республику, выживаемость пациентов старше 60 лет в Абхазии достаточно высокая и это связано с правильной работой медиков и всей системы здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.