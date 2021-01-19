ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 176 ЧЕЛОВЕК
Новости Среда, 20 января 2021 01:09
Сухум. 19 января 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 544 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 176 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 120 человек, у 105 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 20, в Ткуарчалской ЦРБ – 15, в Гагрской ЦРБ – 24, в российском военном госпитале в Сухуме – 61 пациент.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 10784 человек. 152 летальных случая. Выздоровели 8513 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.