ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 176 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 19 января 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 544 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 176 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 120 человек, у 105 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 20, в Ткуарчалской ЦРБ – 15, в Гагрской ЦРБ – 24, в российском военном госпитале в Сухуме – 61 пациент.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 10784 человек. 152 летальных случая. Выздоровели 8513 человек.