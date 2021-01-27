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Абхазия Информ

ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБСУЖДАЛИСЬ НА ВСТРЕЧЕ ДЕПУТАТОВ ГОРСОБРАНИЯ С МЭРОМ СУХУМА

Новости Среда, 27 января 2021 17:25
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ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБСУЖДАЛИСЬ НА ВСТРЕЧЕ ДЕПУТАТОВ ГОРСОБРАНИЯ С МЭРОМ СУХУМА

Сухум. 27 января 2021. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского собрания провели встречу с главой Администрации Сухума Бесланом Эшба. Она была посвящена пресечению нелегальной деятельности по добыче криптовалюты.

Депутатов интересовал вопрос, какие мероприятия проводятся мэрией по выявлению майнинг-оборудования. 

Глава Администрации, председатель столичного оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты Беслан Эшба проинформировал  депутатов о проводимой работе.

Совместно с УВД и СУЭС члены штаба проводят рейдовые мероприятия по всему городу и инспекции на объекты, которые находятся в ведении Администрации, или сданы в аренду. Проводятся также подворовые обходы жилых домов.

По информации мэра, с 20 января выявлено порядка 9-ти объектов, где были установлены криптофермы, отключено 333 оборудования.

За 24 и 25 января еще 280. В общей сложности удалось обесточить порядка 600 установок по добыче криптовалюты.

За последние четыре дня на 8,6 мегаватт сократилось количество потребляемой электроэнергии в Сухуме.

«Выявлено майнинговых ферм по Сухуму на 1,5 мегаватт, но речь идет о том, что люди сами отключились – поняли, что проводятся масштабные мероприятия. Нам сейчас важно, чтобы они вновь не включались. Есть риски того, что пока видят, что проводятся мероприятия, приборы отключают, но если завтра ослабим контроль – не можем же мы все бросить и только этим заниматься, они возобновят свою деятельность. Поэтому, когда выявляем оборудование, которое в данное время не в рабочем состоянии – где-то стояли пломбы, где-то они были сорваны, инспекционная группа, которая выезжает на рейды, сразу убирает провода на подсоединение», – сказал Беслан Эшба.

Для всех оперативных штабов по выявлению незаконного производства критовалюты утверждена единая схема работы: если выявлена ферма, даже если не работает и опечатана, отрезается от сети, чтобы не допустить повторного подключения.

Глава столичной администрации привел статистические данные, по которым разница между потребленной электроэнергией в столице в 2019 и 2020 году составляет всего 9%.

«Притом, что подстанции, которые питают город Сухум, они же питают Сухумский район. По Сухумскому району в 2020 году увеличение потребления электроэнергии составляет около 47 процентов по отношению к 2019 году. И в Сухумском районе выявили приличное количество манеров, около 8 мегаватт уже отключили. Ситуация по городу улучшается. До конца недели приблизимся к контрольным цифрам, которые обозначил нам президент на совещании. Эту ситуацию придется контролировать постоянно», – отметил Беслан Эшба. 

Глава города озвучил необходимость установок приборов учета и контроля потребляемой электроэнергии. С конца 2014 года работы по установлению этих приборов были приостановлены, а некоторые демонтированы. 

«К великому сожалению, из ранее установленных приборов контроля и учета, половина не работает. Мы будем думать о системе контроля и учета расходования электроэнергии.  Установить их на подстанциях, где мы можем отследить, чтобы и энергетическая комиссия при Администрации города сразу отреагировала.  Даже когда пройдем этот кризис, система учета и расходования электроэнергии – вопрос каждодневный и злободневный. Это наш общий вопрос, от которого зависит благосостояние наших жителей, все взаимосвязано: нет света – нет воды. Будем этим заниматься постоянно», – сказал мэр.

Беслан Эшба попросил депутатов Сухумского городского собрания, чтобы они участвовали в заседаниях штаба и вошли в состав инспекционных групп по контролю выявления криптоферм, а также, если есть возможность, участвовали в рейдовых мероприятиях Администрации города совместно с Управлением внутренних дел и СУЭС.

Депутаты также интересовались и другими актуальными вопросами, в частности, ситуацией с оснащением Инфекционной больницы.

Мэр рассказал о дополнительных мерах, которые предпринимаются для улучшения работы больницы. В течение нескольких дней в Новом районе откроется новый пункт забора ПЦР-тестов, что разгрузит инфекционную больницу. Для Инфекционной больницы Администрация города планирует закупить аппарат для выработки и подачи кислорода больным. Также предстоит ремонт на первом этаже здания больницы для увеличения койко-мест.

Мэр города и депутаты Горсобрания отметили хорошую работу и.о. главврача Инфекционной больницы Астамура Гуния.   

Об этом сообщает сайт столицы.


Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 27 января 2021 17:36

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