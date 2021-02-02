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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕН КОНТРАБАНДНЫЙ ТОВАР

Новости Вторник, 02 февраля 2021 23:23
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ВЫЯВЛЕН КОНТРАБАНДНЫЙ ТОВАР

Сухум. 2 февраля 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Республики Абхазия в городе Сухум были проведены оперативно-профилактические мероприятия. В результате таможенного досмотра салона и багажного отделения автотранспортного средства были обнаружены 143 единицы промтоваров и 104 метра текстильной продукции на общую стоимость 100 000 рублей, ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил. 

Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА на посту ГАИ «Мачара» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, в результате таможенного досмотра салона и багажного отделения автотранспортного средства были обнаружены парфюмерная и косметическая продукция в количестве 908 единиц на общую стоимость 70080 рублей, ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.

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Там же при таможенном досмотре салона и багажного отделения автотранспортного средства были обнаружены текстильные изделия в количестве 11 единиц на общую стоимость 18750 рублей. В другом автомобиле найдены промтовары, предметы одежды, бытовая техника в количестве 576 единиц и 92 метра текстильной продукции на общую стоимость 275 574 рублей. Все это ввезено в Республику Абхазия с нарушением таможенных правил.

По вышеперечисленным правонарушениям вынесены постановления о наложении административного взыскания.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 02 февраля 2021 23:25

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