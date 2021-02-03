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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 64-Х ЧЕЛОВЕК

Новости Среда, 03 февраля 2021 20:16
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 64-Х ЧЕЛОВЕК

Сухум. 3 февраля 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 464 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 64 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 107 человек, у 93 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской ЦРБ скончался пациент 1954 года рождения. У него была выявлена новая коронавирусная инфекция тяжёлой формы, а также двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на всю проведенную терапию, мужчина умер 2 февраля.

В Сухумской инфекционной больнице 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 18, в Ткуарчалской ЦРБ – 8, в Гагрской ЦРБ – 38, в российском военном госпитале в Сухуме – 32 пациента.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11684 человека. 179 летальных случаев. Выздоровели 10334 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 03 февраля 2021 20:30

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