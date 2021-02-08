СПЕКТАКЛИ, ГАСТРОЛИ, ФЕСТИВАЛИ…

Стоит отметить, что в выборе репертуарных названий РУСДРАМ откликается на эстетические и идейные потребности времени, и миссия театра – создавать культурные продукты универсального значения, основанные на ценностях, красках и духе Абхазии.

Сухум. 8 февраля 2021. Абхазия-Информ. Русский драматический театр им. Ф. Искандера опубликовал отчет о проделанной в 2020 году работе. https://rusdram.org/news/

Кроме того, как подчеркивается в отчете, миссия театра, который стал важнейшим культурным центром, привлекающим внимание зрителей Абхазии, России и других стран, – служить «мостом» между абхазской и российской культурами, нести высокую ответственность единственного русскоязычного театра Абхазии; приобщать зрителей к лучшим образцам современного театра, многообразию его форм и проявлений; содействовать социально-культурному развитию Абхазии, улучшению международного образа страны.

Несмотря на немногочисленную труппу, насчитывающую 19 актеров, в репертуаре театра 21 название – это спектакли большого и камерного формата, разнообразные по жанрам, стилистике и эстетике.

В основе репертуара лучшие образцы российской, абхазской и мировой драматургии, сценические редакции произведений, вошедших в золотой фонд мировой литературы. Репертуарная политика театра направлена на охват максимально широкой аудитории спектаклями высокого художественного уровня, формирование широкой жанровой палитры, утверждение разнообразия форм и стилей современного театра. В выборе репертуарных названий театр откликается на эстетические и идейные потребности времени, ориентируется на материал, способный вызвать живую и искреннюю реакцию абхазской и зарубежной аудитории.

Репертуарные спектакли и спецпроекты. В 39-м театральном сезоне несмотря на то, что из-за ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, театр не работал на зрителя в течение 6 месяцев, было сыграно 105 репертуарных спектаклей, а также реализовано 18 специальных проектов. Итого в 39-м сезоне в театре реализовано 123 мероприятия.

Репертуарные спектакли: «Радость вопреки всему» (6 показов за 2020 год); «Дневник авантюриста» (4 показа); «Кровавая свадьба (7 показов); «Оскар» (10 показов); «Электра» (15 показов); «Визит старой дамы» (6 показов); «Широколобый» (1 показ); «Кьоджинские перепалки» (6 показов); «Хаджи-Мурат» (5 показов); «Ревизор» (1 показ); «Клинический случай» (3 показа); «Примадонны» (3 показа); «Все мои сыновья» (6 показов); «Братец Кролик & Братец Лис» (2 показа); «Тартюф» (1 показ); «Сказка о том, как Волк Абга стал рыбаком» (6 показов); «Приключения Буратино» (7 показов).

Спецпроекты: Вечер, посвященный Дню защиты детей (1 показ); Вечер Серии Лакоба (1 показ); «Муха-Цокотуха», спектакль детской студии (1 показ); открытие Фестиваля Искандера (1 показ); концерт Саиды Агрба (1 показ); онлайн-проекты (1 показ); кинопоказ «Детство Чика» (1 показ); концерт Хиблы Мукба (1 показ); спектакль «Самый счастливый день» (2 показа); «Невидимка, двойник, пересмешник», гастроли театра VERTUMN (1 показ).

Премьеры. В 2020 году театр подготовил шесть премьерных спектаклей, из которых показаны были четыре из-за приостановки деятельности, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

6 февраля 2020 года состоялась премьера спектакля «Оскар» К. Манье в постановке Сергея Ефремова. Яркий комедийный спектакль с прекрасными актерскими работами стал лидером зрительского интереса.

6 марта 2020 года состоялась премьера спектакля для всей семьи «Приключения Буратино» А.Н. Толстого в постановке Джамбула Жордания. Спектакль пользуется значительным зрительским успехом.

10 июля 2020 года состоялась премьера спектакля «Кровавая свадьба» Ф.Г. Лорки в постановке Марии Романовой. Этот спектакль стал новой страницей в творческой истории театра и вызвал значительный резонанс в обществе. Все показы «Кровавой свадьбы» сопровождаются аншлагами и восторженной реакцией зрителей.

11 сентября 2020 года состоялась премьера спектакля «Радость вопреки всему» по произведениям Ф.Г. Лорки в постановке Марии Романовой с участием молодых артистов театра. Спектакль сразу полюбился публике, а также стал объектом внимания театральной критики России.

Также театром подготовлены премьерные спектакли «Последний из ушедших» Б.В. Шинкуба в постановке Джамбула Жордания и «БРОДСКИЙ» в постановке Марии Романовой. Оба спектакля планируется показать на зрителя в феврале 2021 года.

Гастроли и фестивали. В 2020 году театр успешно гастролировал. Несмотря на то, что из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, не все гастрольные и фестивальные планы были реализованы, итоговый показатель по 2020 году выглядит весьма впечатляющим.

11 октября 2020 года театр выступил на Международном фестивале «Липецкие театральные встречи» (г. Липецк) со спектаклем «Кьоджинские перепалки». Экспертный совет фестиваля, состоящий из видных представителей российского критического сообщества, присудил театру победу в престижной номинации «Лучший актёрский ансамбль».

8 ноября 2020 года театр принял участие в Международном театральном фестивале Ф.М. Достоевского в г. Великий Новгород со спектаклем «Игрок». Показ прошел с большим успехом, была организована прямая трансляция спектакля на портале Министерства культуры России КУЛЬТУРА.РФ. В спектакле «Игрок» принял участие Концертный хор Санкт-Петербурга, что стало успешным примером абхазо-российского культурного сотрудничества. По итогам фестиваля театр удостоен диплома лауреата.

12 и 13 ноября 2020 года театр в рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли», реализуемой ФБУК «Росконцерт» по поручению Министерства культуры России, выступил с гастролями в г. Смоленске на сцене Смоленского государственного академического драматического театра им. А.С. Грибоедова со спектаклями «Кьоджинские перепалки» и «Кровавая свадьба». Гастроли имели большой успех, проходили при полных залах и вызвали восторженную реакцию публики.

16 ноября 2020 года театр был удостоен чести открывать II Международный фестиваль русских зарубежных театров (проект Министерства культуры России) в г. Москве на сцене Московского театра Et Cetera спектаклем «Кровавая свадьба». На показе присутствовали руководители крупнейших федеральных СМИ, Министерства культуры России, Росконцерта, известные деятели театра и кино, ректоры театральных ВУЗов Москвы. Спектакль имел большой успех, театр удостоен диплома лауреата фестиваля. Велась прямая трансляция на аккаунтах Министерства культуры России, а репортажи были показаны федеральными телеканалами «НТВ» и «КУЛЬТУРА».

20 ноября в рамках Международного камерного театрального фестиваля «Лев Толстой. Пробуждение к жизни», приуроченного к 110-летию со дня смерти Л.Н. Толстого, состоялся онлайн-показ спектакля «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого.

В декабре 2020 года генеральный директор театра Ираклий Хинтба был приглашен в качестве почётного гостя на Международный театральный фестиваль «Радуга» в Санкт-Петербурге. Достигнута договорённость об участии в данном Фестивале спектакля «Электра» в мае 2021 года.

Онлайн-проекты. Эпидемические ограничения вызвали необходимость обращения театра к новым формам и способам деятельности для поддержания творческого тонуса коллектива и сохранения связи со зрителями.

Силами коллектива были подготовлены и показаны в социальных сетях и платформе YouTube следующие онлайн-проекты: Абхазская литература на русском языке (10 выпусков, премьера 23 марта 2020 года); «Вечер Фазиля Искандера» (трансляция, 3 апреля 2020 года); «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина (4 выпуска, премьера 22 апреля 2020 года); «Стихи и песни о войне. К 75-летию Великой Победы» (премьера 9 мая 2020 года); Онлайн-спектакль «Свобода» по пьесе Юна Фоссе (премьера 14 мая 2020 года); «Мюзикл на крыше: «Иисус Христос - суперзвезда» (премьера 21 июня 2020 года); Онлайн-спектакль «Вечер А.П. Чехова» (премьера 27 октября 2020 года); Онлайн-спектакль «Василий Тёркин. Сцены» А.Н. Твардовского (премьера 9 декабря 2020 года).

Совокупная аудитория онлайн-проектов театра составила 180 000 человек.

Кинотеатральные версии спектаклей. В 2020 году театр за счет привлеченных внебюджетных средств подготовил профессиональные кинотеатральные версии текущих спектаклей в широкоэкранном формате и в качестве Full HD.

Были подготовлены кинотеатральные версии следующих спектаклей текущего репертуара: «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого в постановке А. Кове; «Широколобый» Ф.А. Искандера в постановке И. Сакаева; «Электра» по Еврипиду и Софоклу в постановке А. Устинова.

Кинотеатральные версии спектаклей успешно транслировались на YouTube-канале театра, на аккаунтах Министерства культуры России, а также демонстрировались в рамках программы «Большие гастроли» на специальных онлайн-платформах. Общее количество просмотров спектаклей составило около 1 млн.

С ноября 2020 года кинотеатральные версии спектаклей театра доступны по платной подписке в онлайн-кинотеатре OKKO, что стало первым примером размещения абхазской театральной видеопродукции на международных киноплатформах.

Повышение квалификации. В июле-сентябре 2020 года одиннадцать актёров театра приняли участие в дистанционной программе повышения квалификации для профессиональных актёров Российского института театрального искусства - ГИТИС. Программа реализовывалась совместно с Фондом «Русский мир» при поддержке Министерства культуры РФ. После завершения программы артисты театра получили от ГИТИСа удостоверение о повышении квалификации.

В октябре-ноябре 2020 года актёр Эмиль Петров стал слушателем и получил диплом Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», объединяющего в своей программе проекты вне жанровых границ, созданные признанными художниками со всего мира.

В декабре 2020 года актёры театра приняли участие в мероприятиях творческой лаборатории, которые прошли в рамках XXII Международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии «Встречи в России».