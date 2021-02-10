ПРЕСС-СЛУЖБА МВД РА СООБЩАЕТ О ЗАДЕРЖАНИИ ГРАЖДАНИНА Б. ПИЛИЯ И А. ГЕЗЕРДАВА.
СУХУМ. 10 февраля 2021. Абхазия-Информ. По информации МВД РА за 9 февраля 2021 года сотрудники милиции задержали граждан Батала Пилия за незаконное ношение оружия и Ахру Гезердава за незаконное потребление наркотиков.
В сообщении пресс-службы в частности говорится, что в ходе реализации оперативной информации 09.02.2021 г. сотрудниками УУР МВД РА задержан житель г. Сухум Пилия Батал Нодариевич 1992 г.р.. При личном досмотре у гражданина Пилия изъят пистолет, снаряженный боеприпасами к нему. Огнестрельное оружие исследовано в экспертно-криминалистическом центре МВД – изъятый пистолет системы «Макарова» технически исправен и к производству выстрелов пригоден, а патроны являются боевыми. Материал по данному факту направлен в отдел дознания МВД РА. Батал Пилия водворен в ИВС.
По подозрению в незаконном потреблении наркотических средств сотрудниками УУР МВД совместно с ОУР ОВД Гудаутского района задержан и направлен в ГУ РНД МЗ РА для прохождения процедуры медицинского освидетельствования гражданин Гезердава Ахра Владимирович 1974 г.р., житель г. Гудаута. Последний отказался от сдачи биоматериала на предмет исследования наличия наркотического вещества.
Источник: https://www.mvdra.org/press/11810/
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