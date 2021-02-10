ЧЛЕНЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ПОЗДРАВИЛИ СПИКЕРА ПАРЛАМЕНТА РА ВАЛЕРИЯ КВАРЧИЯ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ.
СУХУМ. 10 февраля 2021. Абхазия-Информ. Члены Кабинета Министров Абхазии поздравили Спикера Парламента-Народного Собрания РА Валерия Кварчия с днём рождения.
Временно исполняющий обязанности Премьер-министра, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба от имени Правительства вручил юбиляру поздравительный адрес и памятный подарок.
В тексте поздравления говорилось:
"Уважаемый Валерий Ермейович!
От имени Правительства Республики Абхазия примите искренние поздравления с юбилеем!
Вы внесли большой вклад в развитие национальной науки, в правовое становление современного Абхазского государства.
Ваша активная общественно-политическая деятельность имеет важное значение для развития институтов гражданского общества и формирования правовых основ функционирования государства.
Искреннего уважения заслуживает долгий, наполненный значимыми событиями жизненный путь ответственного за судьбу Отечества человек.
Ваш профессиональный и жизненный опыт всегда был и будет направлен на процветание Республики Абхазия, а плодотворная работа - на укрепление принципов парламентаризма.
Пусть Ваша плодотворная деятельность упрочит авторитет Республики Абхазия, обретёт ещё большую признательность коллег и друзей!
Крепкого Вам здоровья и благополучия!"
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