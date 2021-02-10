ЧЛЕНЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ПОЗДРАВИЛИ СПИКЕРА ПАРЛАМЕНТА РА ВАЛЕРИЯ КВАРЧИЯ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ.

Временно исполняющий обязанности Премьер-министра, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба от имени Правительства вручил юбиляру поздравительный адрес и памятный подарок.

В тексте поздравления говорилось:

"Уважаемый Валерий Ермейович!

От имени Правительства Республики Абхазия примите искренние поздравления с юбилеем!

Вы внесли большой вклад в развитие национальной науки, в правовое становление современного Абхазского государства.

Ваша активная общественно-политическая деятельность имеет важное значение для развития институтов гражданского общества и формирования правовых основ функционирования государства.

Искреннего уважения заслуживает долгий, наполненный значимыми событиями жизненный путь ответственного за судьбу Отечества человек.

Ваш профессиональный и жизненный опыт всегда был и будет направлен на процветание Республики Абхазия, а плодотворная работа - на укрепление принципов парламентаризма.

Пусть Ваша плодотворная деятельность упрочит авторитет Республики Абхазия, обретёт ещё большую признательность коллег и друзей!

Крепкого Вам здоровья и благополучия!"