НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ МИМОЗЫ

В автомобиле марки LADA, прибывшем в пункт пропуска со стороны Абхазии, по результатам таможенного осмотра с использованием МИДК и последующего таможенного досмотра в багажнике были обнаружены 25 связок акации серебристой (мимозы) общим весом более 136 кг. Необходимые товаросопроводительные, коммерческие или разрешительные документы на товар у водителя отсутствовали. Житель Абхазии пояснил, что вез мимозу для продажи в Сочи, о порядке оформления сельскохозяйственной продукции для коммерческих целей ему не было известно. Он считал, что все необходимые документы ему «выпишут на российской стороне». В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.3 КоАП России.

Другой автомобиль марки ГАЗ 2217, вызвавший подозрение у инспектора таможни, был остановлен и выведен из транспортного потока для дальнейшего контроля. Однако водитель, дождавшись наплыва автомобилей, самовольно выехал с территории таможенного поста в направлении Российской Федерации. Сотрудниками правоохранительных органов он был остановлен и возвращен в пункт пропуска. В ходе проведения таможенного досмотра в салоне его транспортного средства были обнаружены 22 связки акации серебристой (мимозы) общим весом более 232 кг. Товар перевозился в целях реализации в России. По данному факту возбуждены 3 дела об административных правонарушениях по ст.16.3 КоАП России (несоблюдение установленных запретов и (или) ограничений), ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и ст. 16.5 КоАП России (нарушение режима зоны таможенного контроля). Проводится административное расследование.