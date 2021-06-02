ЗА 5 МЕСЯЦЕВ В КАЗНУ ГОСУДАРСТВА ПОСТУПИЛО ДВА МЛРД РУБЛЕЙ

Согласно информации со встречи, в бюджет республики с 1 января поступило налоговых и неналоговых доходов 2 млрд рублей, что на 23 % больше уровня этих же показателей в 2020 году.

Глава Минфина проинформировал о результатах работы за 5 месяцев текущего года, поделился прогнозными данными на оставшийся период 2021.

При этом доходы бюджета за 5 месяцев 2021 года с учётом финпомощи России и других безвозмездных поступлений составили 3,6 млрд рублей.

Министр подытожил, что с января текущего года наблюдается поэтапный и устойчивый рост собственных доходов – показатель за 5 месяцев на 380 млн рублей больше аналогичного периода предыдущего года. Большую часть от превышающей прогнозы на 5 месяцев суммы занимает налоговые поступления – 377 млн рублей.

Глава Минфина рассказал также о расходной части бюджета, констатировав, что по-прежнему главной целью всех расходов остаётся финансирование социальный обязательств, обеспечение нужд системы здравоохранения:

«Мы остаёмся работать в формате повышенного внимания к расходам бюджетных средств. Средства доходят до получателей по крайне необходимым, приоритетным и обоснованным потребностям».

Владимир Делба сообщил, что Минфин приступил к процессу поэтапного погашения задолженностей государства перед компаниями.

«У нас в этом плане есть положительный прогноз – бюджетные средства, в случае их направления получателям, перед которыми Минфин имеет долговые обязательства, вернутся обратно в бюджетную систему, в том числе во внебюджетные фонды. К примеру, мы отчётливо наблюдаем поступление денежных средств в Пенсионный фонд после того, как мы выполняем свои обязательства по погашению задолженностей», - сказал Делба.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.