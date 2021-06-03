ГОСТИ ИЗ ТАМБОВА В СУХУМСКОЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

«С абхазской стороны по максимуму было использовано ваше нахождение здесь для обмена опытом. Огромное спасибо за мероприятия, которые вы провели в школах с преподавателями и учениками. Видно было, что вы все делали от души и от большого сердца. Я уверен, что это сотрудничество будет продолжено», –сказал Беслан Эшба.

Мэр столицы поблагодарил тамбовских гостей за плодотворную работу, за проведенные встречи со школьниками и мастер-классы для преподавателей и тренеров.

Начальник Управления образования столичной администрации Астанда Таркил рассказала, что уже намечен проект договора по конкретным направлениям взаимовыгодного сотрудничества.

Проректор Тамбовского госуниверситета, кандидат психологических наук, заслуженный учитель России Ирина Аверина отметила, что в вузе ждут абитуриентов из Абхазии на учебу и преподавателей на повышение квалификации.

«Наш визит, прежде всего, знакомство и почитание культуры приветствия абхазского народа. Благодарственные послания от нашего ректора Владимира Стромова, депутата областной Думы, человека, который думает и делает все, для того, чтобы нам сегодня соединиться, если можно так сказать, «в единое образовательное государство». От всех наших коллег благодарю за радушный прием, за ваше внимание и уважение к нам, а мы являемся частью большой когорты педагогического коллектива, профессорско-преподавательского состава нашего университета. Конечно, мы очень ждем ваших детей в нашем университете. У нас есть ресурс – профессорско-преподавательский состав, спортивные комплексы, образовательно-оздоровительные комплексы как для детей, так и для взрослых коллег, педагогов, есть военная кафедра. И, самое главное, есть у нас желание с вами работать», – сказала Аверина.

Заместитель министра просвещения Абхазии Ада Кварчелия отметила, что «образование – магистральное направление политики государства» и высказала заинтересованность в сотрудничестве с Тамбовским университетом. «Качественное образование – повестка всех государств. Мы выстраиваем нашу национальную идеологию вокруг системы образования. Мы живем в век цифровых технологий, в век, который породил экономику знаний и высоких технологий, поэтому главный специалист сегодня – это интеллектуал. И наша главная задача – воспитать образованного, умелого человека, который мог бы стать конкурентоспособным в глобальном пространстве. Наше образование должно занять достойное место в глобальном образовательном пространстве и при этом сохранить свое культурное наследие. Очень важен для нас ваш приезд, очень интересные у вас программы. И поэтому мы заинтересованы сотрудничать с вами», – сказала замминистра.

Глава Сухума Беслан Эшба вручил благодарственные письма членам делегации Тамбовского государственного университета имени Державина, а также просил передать благодарственный адрес ректору вуза Владимиру Стромову.

В свою очередь тамбовчане поделились, что работать с абхазскими коллегами им было комфортно, так как увидели в них не только коллег, но и единомышленников.

В сухумской вспомогательной школе организовали праздничную программу для учащихся в честь Международного дня защиты детей, на котором присутствовали и высокие гости. Участники детской театральной студии «Арлекино» при вспомогательной школе показали музыкальный спектакль по мотивам сказки «Колобок».

Воспитанники школы прочли стихи и спели. Вдохновившись их исполнением, проректор Тамбовского университета Ирина Аверина связалась с финалистом проекта «Ты супер!» Иваном Масленниковым, который передал слова приветствия и поддержки воспитанникам сухумской школы.

В завершении в честь Международного дня защиты детей прошла акция, инициатором которой стали воспитанники школы. У входа в школу появилось еще одно памятное место, которое, по словам сотрудницы учебного заведения Эсмы Сабуа, возможно сыграет важную роль и в жизни горожан и гостей столицы. Дети высадили дерево и соорудили скамью, где расписались от имени героев сказок – их преданных друзей детства.

«Это своего рода посыл взрослым от детей из их детства, посыл, который звучит как «Мир для всех один». Любой желающий в любое время может прикоснуться и почувствовать на себе волшебное свойство скамейки», – с улыбкой сказала Эсма Сабуа.

В торжественном открытии приняли участие мэр столицы, члены делегации Тамбовского госуниверситета и директора сухумских школ, которые пришли на встречу во вспомогательную школу. По задумке учащихся школы, на этой скамье можно загадывать желание и оно обязательно исполнится.

Об этом сообщает сайт столицы.