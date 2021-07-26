ПРОВЕРКА ДЕТСКИХ САДОВ

Сухум. 26 июля 2021. Абхазия-Информ. Управление образования Администрации города Сухум проводит плановую проверку подведомственных дошкольных образовательных учреждений на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил.

В детских садах строго соблюдается масочный режим среди работников. В ходе проверки не было обнаружено нарушений санитарно-эпидемиологических предписаний, детские сады функционируют при условии их полного соблюдения, сообщает Управление образования.

В случае выявления заболевших коронавирусной инфекцией среди детей или работников, группы закрывают на двухнедельный карантин с обязательной дезинфекцией помещений дошкольного учреждения.

Об этом сообщает сайт администрации столицы.



