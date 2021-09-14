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Абхазия Информ

В СТАЦИОНАРАХ АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ЛЕЧЕНИЕ 164 ПАЦИЕНТА С COVID-19

Новости Вторник, 14 сентября 2021 20:01
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В СТАЦИОНАРАХ АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ЛЕЧЕНИЕ 164 ПАЦИЕНТА С COVID-19

Сухум. 14 сентября 2021. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось расширенное заседание Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны. На встречу с депутатами были приглашены вице-премьер ,министр финансов Владимир Делба и министр здравоохранения Эдуард Бутба, а также главврачи Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния и и.о главврача Гудаутской ЦРБ Ангелина Отырба.

Заседание вел председатель комитета Алхас Джинджолия.

Депутатов интересовала эпидемобстановка в стране, своевременность выплаты зарплат и доплат медикам, занятым в лечении коронавирусных больных, обеспечение больниц медикаментами, оснащение медоборудованием, а также степень подготовки к возможному росту числа инфицированных в зимний период. Речь шла и о действиях в случае веерных отключений электроэнергии, вакцинации и темпах прививочной кампании.

Министр здравоохранения проинформировал депутатов, что в стране наблюдается спад заболеваемости, но это не дает права ослаблять карантинные меры.

«На сегодняшний день ситуация в стационарах улучшилась. Однако пациенты поступают на лечение зачастую в тяжелом состоянии, что влечёт за собой сильную нагрузку на систему здравоохранения. Несмотря на все сложности, медучреждения страны обеспечены всем необходимым перечнем медикаментов и средствами индивидуальной защиты. Но ,безусловно, есть и сложности с дорогостоящими препаратами «Артлегия» и «Актемра». Недавно было получено 50 упаковок препарата «Артлегия» на сумму 2 145 000 рублей из заявленных 300. Производитель не смог отгрузить заявленное количество одновременно ввиду большой потребности данного препарата в лечебных учреждениях России», – сообщил министр.

По информации Бутба, полученные 50 упаковок «Артлегии» были переданы: 38 – в Гудаутскую ЦРБ, 10 – в сухумскую инфекционную больницу, в мобильный госпиталь.

Новая партия медикаментов ожидается на этой неделе – 50 упаковок «Артлегии» и 30 – «Актемры».

По словам Бутба, порядка 90% выявляемых новых случаев заболевания относятся к штамму «дельта».

«Данный штамм имеет более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя инфекции. У пациентов с данным штаммом вируса преобладают среднетяжелая и тяжелая формы течения заболевания. Лечение таких пациентов сложнее и продолжительнее», – сказал министр.

12 августа тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 304 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 82 из них. Но были и периоды, когда в сутки выявляли от 150 до 200 инфицированных.

По данным на 13 сентября лечение в стационарах проходят 164 пациента.

«Сейчас относительный спад заболеваемости. Летальность по республике составляет 1,52% от заболевших новой коронавирусной инфекцией. Всего за время распространения коронавирусной инфекции в Абхазии было проведено 115 753 исследований методом ПЦР, протестировано 101 669 человек», – сообщил министр.

На 13 сентября вакцинацию «Спутником Лайт» прошли 2 602 человека. В последние дни темпы вакцинации снизились.

Глава Минздрава также озвучил расходы на обеспечение ковидных медучреждений.

«С 6 по 13 сентября ковидные больницы были обеспечены лекарственными препаратами, мед. изделиями, лабораторными реагентами и расходными материалами:

в ЦРБ Гудаутского района - на сумму 1 183 214,50 руб.,

в сухумской инфекционной больнице - на сумму 1107 314,60 руб.,

в ЦРБ Гагрского района - на сумму 489 553,05 руб.,

в ЦРБ Ткуарчалского района - на сумму 118 926 руб.,

в ЦРБ Очамчырского района - на сумму 676 828,1 руб..

Минздрав оказывает поддержку и мобильному госпиталю Минобороны РФ, с 6 по 13 августа ему было отпущено медикаментов на сумму 226 974,7 рублей.

Главврач инфекционной больницы Астамур Гуния отметил, что полный курс стационарного лечения одного больного, не считая дорогостоящих препаратов «Артлегии» и «Акиемры», обходится до 100 тысяч рублей. В течение недели больнице требуется примерно 2-3 упаковки «Актемры».

Министр напомнил, что в июле в пик заболеваемости в сутки Гудаутскому госпиталю выдавалось до 15 упаковок таких препаратов.

Об этом сообщает Минздрав Абхазии.

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