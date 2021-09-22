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Абхазия Информ

ЗА СУТКИ ВЫЯВЛЕНО 106 ЧЕЛОВЕК С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ. ТРОЕ СКОНЧАЛИСЬ

Новости Среда, 22 сентября 2021 23:42
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ЗА СУТКИ ВЫЯВЛЕНО 106 ЧЕЛОВЕК С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ. ТРОЕ СКОНЧАЛИСЬ

Сухум. 22 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 402 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 106 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 43 пациента, в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 12, 4 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 68 пациентов, 10 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

В Гудаутском госпитале скончались двое мужчина 57 и 59 лет.

В российском военном госпитале скончался мужчина 1969 г.р.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27037 человек. Зарегистрировано 410 летальных случаев. Выздоровели 22057 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 22 сентября 2021 23:46

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