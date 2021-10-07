В СУХУМЕ ПРОШЛА II СТРАНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РУССКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Мероприятие прошло в московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме, при поддержке посольства России в Абхазии, представительства Россотрудничества, московского культурно-делового центра «Дом Москвы».

В нем приняли участие делегаты 22 организаций русских соотечественников и гости, среди которых были советник-посланник посольства России Максим Литвинов, исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества Михаил Масаев, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, вице-премьер Сергей Пустовалов.

Открывая конференцию председатель Координационного союза организаций русских соотечественников Олег Юрченко подчеркнул, что основной задачей Союза является объединение соотечественников, после чего представил детальный доклад о деятельности КСОРС за год, включающий 56 мероприятий различной направленности, отметив при этом трудности работы в период пандемии.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба поприветствовал участников конференции, зачитав текст президента республики Аслана Бжания, в котором подчёркивается, что Русская община Абхазии является неотъемлемой частью общества и общая его задача - создание гармонично развивающихся отношений между всеми этническими группами.

После этого руководители пресс-службы, юридического и грантового отделов, а также отдела награждений и правовой защиты отчитались о своей работе в КСОРС за 2020-2021 годы, отметив положительную динамику в своей деятельности, указав на некоторые сложности в работе и предложив возможные пути решения.

После этого состоялись выборы, согласно заявленного плана.

Председателем КСОРС стал Олег Юрченко, представителем КСОРС в региональный Координационный совет – Наталья Каюн, заместителями председателя КСОРС – Елена Жилинская, Геннадий Кожухарь, Наталья Семенова и Анна Калягина.

Три организации вступили в состав КСОРС – культурный фонд «Платформа», общественная организация «Русский дом»и молодёжная общественная организация «Фениксы».

По итогам конференции была принята резолюция.