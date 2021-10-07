 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛА II СТРАНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РУССКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Новости Четверг, 07 октября 2021 20:52
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ПРОШЛА II СТРАНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РУССКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Сухум. 7 октября 2021. Абхазия-Информ. Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии, объединяющий 19 организаций, провёл II Страновую конференцию русских соотечественников «Итоги работы. Планы работы на 2022-2023 годы». 

Мероприятие прошло в московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме, при поддержке посольства России в Абхазии, представительства Россотрудничества, московского культурно-делового центра «Дом Москвы».

В нем приняли участие делегаты 22 организаций русских соотечественников и гости, среди которых были советник-посланник посольства России Максим Литвинов, исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества Михаил Масаев, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, вице-премьер Сергей Пустовалов. 

Открывая конференцию председатель Координационного союза организаций русских соотечественников Олег Юрченко подчеркнул, что основной задачей Союза является объединение соотечественников, после чего представил детальный доклад о деятельности КСОРС за год, включающий 56 мероприятий различной направленности, отметив при этом трудности работы в период пандемии.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба поприветствовал участников конференции, зачитав текст президента республики Аслана Бжания, в котором подчёркивается, что Русская община Абхазии является неотъемлемой частью общества и общая его задача - создание гармонично развивающихся отношений между всеми этническими группами. 

После этого руководители пресс-службы, юридического и грантового отделов, а также отдела награждений и правовой защиты отчитались о своей работе в КСОРС за 2020-2021 годы, отметив положительную динамику в своей деятельности, указав на некоторые сложности в работе и предложив возможные пути решения.  

После этого состоялись выборы, согласно заявленного плана.

Председателем КСОРС стал Олег Юрченко, представителем КСОРС в региональный Координационный совет – Наталья Каюн, заместителями председателя КСОРС – Елена Жилинская, Геннадий Кожухарь, Наталья Семенова и Анна Калягина.

Три организации вступили в состав КСОРС – культурный фонд «Платформа», общественная организация «Русский дом»и молодёжная общественная организация «Фениксы».

По итогам конференции была принята резолюция. 

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 07 октября 2021 20:55

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЕРВОЕ МЕСТО НА ФЕСТИВАЛЕ «ГРАН-ПРИ ЧЕРНОЕ МОРЕ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.