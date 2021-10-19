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Абхазия Информ

ПРОВОДНИКОВ ПОЕЗДА БУДУТ СУДИТЬ ЗА ПОПЫТКУ ПРОВОЗА КОНТРАБАНДНЫХ СИГАРЕТ НА 2,5 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Вторник, 19 октября 2021 19:14
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ПРОВОДНИКОВ ПОЕЗДА БУДУТ СУДИТЬ ЗА ПОПЫТКУ ПРОВОЗА КОНТРАБАНДНЫХ СИГАРЕТ НА 2,5 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 19 октября 2021. Абхазия-Информ. В Сочи передано в суд дело о крупной партии контрабанды сигарет, которые в тайниках перевозили четверо проводников поезда, следующего в Россию из Абхазии.

Обвиняемые, действуя в составе организованной группы, являясь проводниками пассажирского поезда, незаконно переместили через таможенную границу Евразийского экономического союза с территории соседней республики в Российскую Федерацию порядка 25 тысяч пачек сигарет на общую сумму около 2,5 млн рублей, спрятав контрабандный товар в полость над потолочной панелью тамбуров. Деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю совместно со следователями УВД по городу Сочи, сообщает ГУ МВД по краю.

Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

https://sochinews.io/

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 19 октября 2021 19:16

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