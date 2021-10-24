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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА А.Б.АРДЗИНБА

Новости Воскресенье, 24 октября 2021 19:51
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА А.Б.АРДЗИНБА

Сухум. 24 октября 2021. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гудаутского района 21 октября 2021 года возбуждено уголовное дело в отношении Пачалия Р.Т. по части 1 статьи 99, части 2 статьи 217 Уголовного Кодекса Республики Абхазия и в отношении  иных фигурантов уголовного дела по части 2 статьи 217 Уголовного Кодекса   Республики Абхазия. 

По версии органа предварительного следствия, 20 октября 2021 года примерно в 23:30 Пачалия Ренат Темурович, вооруженный незаконно приобретённым при неустановленных обстоятельствах огнестрельным оружием – автоматом системы Калашникова с боеприпасами, совместно с друзьями Смыр А.К., Гезердава А.В., Отырба Л.Р. и Ардзинба А.Б., вооружённые незаконно переданным и носимым по предварительному сговору огнестрельным оружием – двумя единицами автомата системы Калашникова и двумя единицами пистолета ПМ, на приусадебном участке домовладения Отырба Л.Р. в с.Аацы Гудаутского района при пресечении хищения оборудования по добыче криптовалюты со стороны не менее пяти лиц, открыли из имевшегося огнестрельного оружия стрельбу, в результате чего Пачалия Р.Г., осознавая общественную опасность своих действий при производстве с близкого расстояния выстрелов, предвидя наступления любых общественно опасных последствий и сознательно допуская их наступления, совершил убийство Ардзинба А.Б.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Воскресенье, 24 октября 2021 20:08

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