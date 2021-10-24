ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА А.Б.АРДЗИНБА

По версии органа предварительного следствия, 20 октября 2021 года примерно в 23:30 Пачалия Ренат Темурович, вооруженный незаконно приобретённым при неустановленных обстоятельствах огнестрельным оружием – автоматом системы Калашникова с боеприпасами, совместно с друзьями Смыр А.К., Гезердава А.В., Отырба Л.Р. и Ардзинба А.Б., вооружённые незаконно переданным и носимым по предварительному сговору огнестрельным оружием – двумя единицами автомата системы Калашникова и двумя единицами пистолета ПМ, на приусадебном участке домовладения Отырба Л.Р. в с.Аацы Гудаутского района при пресечении хищения оборудования по добыче криптовалюты со стороны не менее пяти лиц, открыли из имевшегося огнестрельного оружия стрельбу, в результате чего Пачалия Р.Г., осознавая общественную опасность своих действий при производстве с близкого расстояния выстрелов, предвидя наступления любых общественно опасных последствий и сознательно допуская их наступления, совершил убийство Ардзинба А.Б.