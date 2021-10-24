НАСОСЫ НА КЕЛАСУРСКОЙ ВОДОНАСОСНОЙ СТАНЦИИ ВЫШЛИ ИЗ СТРОЯ

Сухум. 24 октября 2021. Абхазия-Информ. Два перекачивающих насоса для усиления резервуара вышли из строя с разницей в неделю на Келасурской водонасосной станции. В связи с этим без подачи питьевой воды остаются район улицы Чанба, сёла Дзыгута и Баслата и частично район Турбазы.

В этом районе вода не поднимается на верхние этажи многоэтажных домов, не хватает напора.

Насосам не менее 30 лет. Периодически занимались их ремонтом, но капитального ремонта не было. Новый насос для Келасурской водонасосной станции уже заказан на заводе «Свердмаш».

Это редкие насосы, в наличии таких нет. Время изготовления насоса – 90 дней. Инженеры «Водоканала» занимаются ремонтом насоса, который вышел из строя, валы отданы на расточку. Ждут технических решений, чтобы по временной схеме дать воду жителям.

Об этом сообщает сайт администрации Сухума.