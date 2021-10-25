 

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ: ПОТОК ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ МОЖЕТ ВЫРАСТИ В НЕСКОЛЬКО РАЗ

Новости Понедельник, 25 октября 2021 13:11
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ: ПОТОК ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ МОЖЕТ ВЫРАСТИ В НЕСКОЛЬКО РАЗ

МОСКВА, 25 октября 2921 – REGNUM. В течение прошлого летнего сезона Абхазию посетили около 1,5 млн туристов из России, но этот показатель можно увеличить в несколько раз. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил президент Абхазии Аслан Бжания.

«Я думаю, что трёх-, пятикратное увеличение в ближайшие 10 – 15 лет – это то, что может быть реализовано. Это соответствует чаяниям наших народов», сказал Бжания.

Он сообщил, что для этого планируется упростить пропускной режим на границе, а также восстановить воздушное и морское сообщение Абхазии с Россией. В 2024 году должно быть возобновлено авиасообщение с рядом российских городов.

Также Бжания считает, что необходимо восстановить движение круизных судов в республику, как это было в советское время.

Глава Абхазии отметил, что интерес граждан России к курортам республики растёт. Многие абхазские гостиницы уже забронированы на новогодние праздники.

Стоит отметить, что 1,5 миллиона туристов в Абхазии за летний сезон является рекордом для республики.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 25 октября 2021 13:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВНИМАНИЮ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КОНСУЛЬСКОГО ОТДЕЛА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В МОСКВУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.