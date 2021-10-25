АСЛАН БЖАНИЯ: ПОТОК ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ МОЖЕТ ВЫРАСТИ В НЕСКОЛЬКО РАЗ

«Я думаю, что трёх-, пятикратное увеличение в ближайшие 10 – 15 лет – это то, что может быть реализовано. Это соответствует чаяниям наших народов», – сказал Бжания.

МОСКВА, 25 октября 2921 – REGNUM . В течение прошлого летнего сезона Абхазию посетили около 1,5 млн туристов из России, но этот показатель можно увеличить в несколько раз. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил президент Абхазии Аслан Бжания.

Он сообщил, что для этого планируется упростить пропускной режим на границе, а также восстановить воздушное и морское сообщение Абхазии с Россией. В 2024 году должно быть возобновлено авиасообщение с рядом российских городов.

Также Бжания считает, что необходимо восстановить движение круизных судов в республику, как это было в советское время.

Глава Абхазии отметил, что интерес граждан России к курортам республики растёт. Многие абхазские гостиницы уже забронированы на новогодние праздники.

Стоит отметить, что 1,5 миллиона туристов в Абхазии за летний сезон является рекордом для республики.